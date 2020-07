Congo-Brazzaville: Hommage à Mulélé - Cloud Regis Talani appelle les dirigeants à conserver ses archives

Le président "Action Congo foot" a rendu hommage à Foundoux Mulélé, décédé le 16 juin dernier. Selon lui, l'ancien Diable rouge a laissé un héritage pour les générations futures qu'il faudrait à tout prix conserver.

« En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brule ». Cette phrase d'Amadou Hampâté Bâ a pris tout son sens dans le témoignage de cette association sur Foundoux Mulélé. L'ancien joueur n'était certes pas trop vieux mais il avait la parfaite connaissance du football congolais. Le médaillé d'or des premiers Jeux africains de Brazzaville 1965 a, d'ailleurs, transformé l'une des pièces de sa maison en bibliothèque du football congolais.

Séduit par ce projet, le président de l'association "Action Congo foot", a souhaité que les dirigeants du football congolais protègent cet héritage pour l'intérêt des générations futures.

« Je garde de lui beaucoup de souvenirs, car j'ai appris tellement de choses sur le football congolais à ses côtés. Mais le plus précieux de ces souvenirs reste sa maison transformée en une bibliothèque du football de notre pays. C'est pourquoi, je souhaite que nos autorités réfléchissent comment protéger cette mine d'archives dans l'intérêt des générations futures », selon Cloud Regis Talani.

L'association "Action Congo foot" œuvre depuis 2011 pour le développement du football au Congo, à travers l'organisation des compétitions et stages dans notre pays.

En 2017, elle partageait, au quotidien les Dépêches de Brazzaville, sa vision relative à l'organisation des journées de réflexion sur le développement du football sous le parrainage du ministère des Sports et de l'Education physique. Un projet qui, malheureusement n'a pas abouti. Cette ambition a rapproché Cloud Regis Talani de Foundoux Mulélé. Ce dernier, a-t-il témoigné, avait félicité l'association pour ses initiatives multiformes dans le cadre du développement du football des jeunes.

« Je le connaissais comme ancien joueur, qu'à travers les journaux et auprès des aînés. Mais novembre 2018, alors que je séjournais à Pointe- Noire, j'avais reçu l'appel téléphonique d'un homme à la voix douce aux propos tintés d'un sens de l'humour. Il me disait, connaissez- vous le musicien Foundoux Mulélé ? Je lui répondis respectueusement, non. Je connais seulement Foundoux Mulélé, qui est un ancien joueur,icône du football congolais et médaillé d'or aux jeux africains en 1965 . Et il répliqua : bien joué ! Avant d'ajouter : J'ai eu votre numéro de téléphone grâce à un journaliste des Dépêches de Brazzaville . Je désire vous rencontrer pour discuter avec vous et faire un diagnostic sur le football congolais, notre sport roi », a expliqué Cloud Régis Talani.

L'association "Action Congo foo"t a, entre autres objectifs, d'œuvrer pour le développement du football congolais, à travers des initiatives multiformes en vue, de mener et appuyer des actions dans le cadre de la promotion, de l'encadrement et de l'épanouissement des jeunes footballeurs, ainsi que d'autres acteurs de cette discipline.

C'est ainsi qu'en 2012, nous avons organisé à Brazzaville une compétition de football des minimes, un stage de formation pour arbitres et entraîineurs de la sous- ligue de Goma tsé-tsé en 2013. En 2011 et en 2013 nous avons organisé le tournoi inter communautés de football. Foundoux Mulélé, rappelons-le, a été porté à sa dernière demeure, le 4 juillet 2020.