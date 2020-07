Congo-Brazzaville: Cross populaire - La 14e édition "des 15 km de la ville océane" n'aura pas lieu

Le président du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Jean François Kando, a fait circuler le 15 juillet une note annonçant le report de cette édition, initialement prévue en août 2020, à la suite du coronavirus.

Lancée en 2005 par le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire en marge des festivités de l'indépendance nationale, la course dénommée « Les 15 kilomètres de Pointe-Noire » est un cross populaire qui fait la promotion de l'athlétisme africain en général et congolais en particulier. Bien ancré dans les habitudes de la population après plus de treize éditions couronnées de succès, ce cross populaire a gagné sa réputation. Plusieurs centaines de coureurs nationaux et étrangers y prennent part car cet événement attire du monde. Efforts, sourires, encouragements des amis, des parents et podiums rythment ce moment chaleureux.

Attendue avec la plus grande ferveur, la quatorzième édition des 15 km devait avoir lieu en août prochain, mais la situation sanitaire marquée par la covid-19 a empêché son déroulement. Pour préserver la santé de la population, le président du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a décidé de son annulation. « En raison des mesures édictées par le gouvernement dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, la 14e édition des 15 kilomètres de Pointe-Noire n'aura pas lieu cette année ». a fait savoir Jean François Kando dans sa note circulaire.

Toutefois, le président du Conseil départemental et municipal a formulé le vœu de voir la situation s'améliorer afin que la prochaine édition soit organisée en août 2021. Notons que les « 15 kilomètres de Pointe-Noire » sont un événement qui se tient chaque année. Cette activité attire, sous un climat frais et dans la bonne humeur, de nombreux coureurs qui viennent chercher une confrontation avec les meilleurs dans une ambiance particulière. Ce cross est un vrai mélange d'exigence physique et spectaculaire.