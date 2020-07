Cote d'Ivoire: Hommage du RHDP à Gon Coulibaly/Anne Ouloto - « À compter de ce jour, nous devons être aussi des AGC, des lions ! »

Le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) dont est issu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu à lui rendre un vibrant hommage, ce mercredi 15 juillet 2020, au palais des Sports d'Abidjan-Treichville.

Au nom de sa famille politique, la ministre Anne Désirée Ouloto, membre du directoire, directeur exécutif adjoint chargé des relations extérieures, coordonnateur régional du Cavally, a appelé l'Alliance des houphouetiste à gagner la présidentielle d'octobre 2020, pour Amadou Gon Coulibaly.

Ce dernier désigné candidat à cette élection a rendu l'âme le 8 juillet 2020, au moment où sa formation politique et de nombreux Ivoirien ne s'y attendait pas.

Présidé par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara visiblement meurtri par cette disparition, il a tenu à réitérer ses très sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous les militants et sympathisants du Rhdp.

« C'est avec une vive émotion que j'ai présidé́, en compagnie de mon épouse, Dominique Ouattara, la cérémonie d'hommage du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, Président du Directoire de notre parti, le RHDP » a indiqué M. Ouattara.

« À compter de ce jour, nous devons être aussi des AGC, des lions ! Moi je suis AGC ! Et toi ? Es-tu AGC ? Demande à ton voisin s'il est un vrai AGC !

Êtes-vous des vrais AGC ? Alors, si nous sommes des AGC, nous devons gagner l'élection présidentielle d'octobre 2020 pour ADO ! Oui gagner en octobre 2020 pour ADO !!!

C'est à ce prix que les larmes de notre maman Fatoumata GON COULIBALY sécheront ! C'est à ce prix que les larmes de notre sœur Assétou GON, des enfants et de la grande famille GON COULIBALY sécheront !

Et c'est à ce prix que nous consolerons notre Président ADO et son épouse Dominique OUATTARA. Avec AGC, gagnons ensemble en octobre 2020, pour le Président ADO ! pour que vive le RHDP ! » Ci-dessous l'intégralité de l'allocution de Mme Anne Ouloto.

« Ce jour du 15 juillet 2020 constitue pour moi, un jour de pénitence et d'épreuves qui fait tristement écho au 08 juillet 2020 ; jour où il a plu à Dieu, le Tout puissant et le Très miséricordieux, d'arracher à notre affection collective, notre champion, notre flambeau, notre espoir : le Président du Directoire et candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Amadou GON COULIBALY.

Me voici devoir, bien malgré moi, de façon aussi inattendue qu'inimaginable, prêter ma voix à ce terrible et insupportable supplice de l'hommage funéraire à mon candidat, à mon patron, à mon grand frère, à celui dont je m'honorais toujours fièrement d'être la petite sœur chérie.

Excellence Monsieur le Président de la République, Militantes et militants du RHDP,

Amadou GON COULIBALY, le lion de la savane a cessé d'émettre son rugissement, en rendant à la vie son dernier soupir, au moment où nul n'osait imaginer, ni entrevoir, la fin d'une épopée qui s'annonçait pourtant prometteuse de gloire.

Hier, au palais présidentiel, et partout en Côte d'Ivoire, les Présidents d'Institutions, les membres du gouvernement, les PCA, DG, l'administration publique et privée, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile et même l'opposition ; tous ont pleuré le départ d'un homme de grande compétence, travailleur, humaniste....

Ce matin, à l'occasion de ce grand rassemblement de notre parti en l'honneur de l'illustre disparu, je ne prends pas la parole pour pleurer.

Non ! Monsieur le Premier Ministre, Cher grand frère Amadou GON COULIBALY, La mobilisation de tous les ivoiriens à l'occasion de ton rappel à Dieu, et les hommages si élogieux et réconfortants ont achevé de me convaincre que tu es bel et bien le meilleur !

Oui Excellence Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, VOTRE FILS EST LE MEILLEUR ! Militantes et Militants du RHDP, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que notre candidat était le meilleur ? Oui, le lion était le meilleur !

Militantes, Militants du RHDP,

Je suis Anne Désirée OULOTO, Député de Toulepleu, Présidente du Conseil Régional du Cavally, Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, membre Fondateur du RHDP, Directeur Exécutif Adjoint chargée des Relations Extérieures.

Il y a de cela 26 ans, j'avais choisi le Président Alassane OUATTARA et le RDR, avec Djeny Kobina, Henriette Dagri Diabaté, Amadou Gon Coulibaly.... Comme vous, j'étais alors militante de base, quelque part, à l'extrême ouest de notre pays, à Toulepleu, dans la région du Cavally.

Mon parcours politique m'a conduit du RDR au RHDP, de militante de base à Secrétaire de section, Commissaire politique, Secrétaire départementale et régionale adjointe du RDR ; et aujourd'hui Coordonnateur Régional du RHDP Cavally.

A cette époque, on se souviendra que le RDR était qualifié de parti de Dioulas, de musulmans, d'aigris, de non ivoiriens. Et j'étais alors cet enfant rebelle, qui s'était dangereusement alliée à l'ennemi, Alassane OUATTARA et au RDR. Les années de 1994 à 2010, ont été des années de grandes souffrances ; les années de tous les dangers, pour tous : pour le Président du Parti ADO, la direction du parti, ainsi que pour les militants de base. Tous ici, nous avons chacune et chacun notre petite histoire d'humiliation, de tracasseries policières, d'arrestation..... Ensuite avec le RHDP, nous avons été à l'école de la réconciliation et du vivre ensemble, au point de faire de notre formation politique aujourd'hui, le plus grand parti de rassemblement, crédible, qui aura permis au gouvernement de faire de notre beau pays, un pays debout, au travail, attractif et émergent. Excellence Monsieur le Président du Parti, Ce bilan, votre bilan, est le résultat de votre vision qui a été possible grâce aux femmes et aux hommes de qualité, parmi lesquelles Amadou GON COULIBALY se distinguait particulièrement ; tant il était brillant, compétent et pétri de grande valeur.

Militantes, militants, Chers frères et sœurs,

Pour toucher la base, le Président du parti a besoin d'hommes et de femmes relais, pour encadrer, former, soutenir, aider....

Devant la nation, avec vous militants du RHDP, Aidez-moi à dire merci à AGC. OUI, DNC, Mon grand frère chéri, Je veux te dire MERCI ! Merci de m'avoir enseigné par l'acte, la persévérance. Depuis toujours, tu n'avais qu'un seul objectif : servir ta boussole, ADO, et ses idéaux. Combien parmi tes compagnons ont-ils quitté le navire ? Certains, avides, n'ont pu résister. D'autres, trop pressés sont partis. Mais toi, notre Lion, tu es resté, malgré les embûches ! Tu as essuyé injures, hypocrisie, mensonges, quolibets et sarcasmes. Mais tu es resté. Là ! Fidèle et loyale ! Digne et vrai ! Merci SGD pour cette belle leçon !

Merci également d'avoir fait de moi ta sœur, et de briser ainsi, les allégations mensongères et autres méchancetés.

Excellence Monsieur le Président du parti,

Dans la base militante, on entend beaucoup de choses, et bien souvent, des paroles susceptibles de vous perturber, et de freiner vos ardeurs militantes. Là encore, AGC aura été victime de manipulation et de mensonges. Ma relation avec lui est le témoignage de son ouverture à l'autre, de son sens élevé de la fraternité et du vivre ensemble. AGC a suivi avec beaucoup d'intérêt mes activités politiques à Toulepleu et dans le Cavally. Il savait que c'était un terrain extrêmement difficile.

En 2011, son encadrement a payé. J'ai été élue député grâce à ses conseils et soutien. Après ma défaite à l'élection régionale de 2013, il m'a réconfortée en m'assurant que la prochaine fois serait la meilleure. En 2017, 4 ans plus tard, à la surprise générale, il me rendit visite à Guiglo. En 2018, pour la seconde fois, il était encore à mes côtés pour s'impliquer personnellement et lancer ma campagne pour la conquête du Conseil Régional. Grâce à lui, à sa proximité et à ses conseils, je fus élue, seule femme Présidente de Région en Côte d'Ivoire.

Oui militants du RHDP, AGC savait que sa boussole, le Président du parti et Président de la République, tenait à une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux de responsabilité. « Il avait fait de mon élection sa priorité. Et plus récemment, en octobre 2019, le Premier MINISTRE était encore dans ma région dans le pays profond, à Guiglo, Blolequin et Toulepleu, pour accélérer les projets de développement local : bitumage de routes, construction de ponts, électrification des villages et extension de réseaux électriques, construction de châteaux d'eau, projets d'autonomisation de femmes et de jeunes.... Après trois visites dans le Cavally en moins de trois ans, Amadou GON aura manifesté une telle sollicitude désormais gravée dans les esprits et les cœurs des populations du Cavally et même du Guemon, qui le pleurent également. MERCI grand frère chéri ! MERCI AGC ! Merci d'avoir rassuré et ramené la paix dans ma région. MERCI mon champion ! Avec courage et détermination, en suivant ton exemple, je continuerai courageusement.

Excellence Monsieur le Président du parti,

Votre fils s'est juste mis en retrait. Il a formé et préparé des sœurs et des frères, des filles et des fils prêts à mener notre projet commun jusqu'à son terme. À compter de ce jour, nous devons être aussi des AGC, des lions ! Moi je suis AGC ! Et toi ? Es-tu AGC ? Demande à ton voisin s'il est un vrai AGC ! Êtes-vous des vrais AGC ?

Alors, si nous sommes des AGC, nous devons gagner l'élection présidentielle d'octobre 2020 pour ADO ! Oui gagner en octobre 2020 pour ADO !!! C'est à ce prix que les larmes de notre maman Fatoumata GON COULIBALY sécheront ! C'est à ce prix que les larmes de notre sœur Assétou GON, des enfants et de la grande famille GON COULIBALY sécheront ! Et c'est à ce prix que nous consolerons notre Président ADO et son épouse Dominique OUATTARA. Avec AGC, gagnons ensemble en octobre 2020, pour le Président ADO ! pour que vive le RHDP !

Je vous remercie de votre aimable attention !

Anne Désirée Ouloto

Membre du directoire, directeur exécutif adjoint chargé des relations extérieures, coordonnateur régional du Cavally