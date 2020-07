Maroc: Ouverture des candidatures pour le Prix de la culture amazighe

L'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a annoncé l'ouverture des candidatures pour le prix national de la culture amazighe au titre de l'année 2019.

Dans un communiqué, l'IRCAM a indiqué que ce prix est décerné à des personnes ou groupes de personnes, non affiliées à l'IRCAM, dans les domaines en relation avec l'amazigh, précisant que le 20 juillet à midi a été désigné comme dernier délai de dépôt des candidatures.

Il s'agit du prix national de la création littéraire amazighe écrite, de préférence en lettres Tifinagh-IRCAM (poésie, récit, pièces de théâtre et littérature de jeunesse), du prix national de la Pensée et de la Recherche dans la langue, du prix des Arts et des Lettres, du prix des études et recherches, du prix des sciences de l'éducation, ainsi que du prix national de la traduction vers l'Amazigh en caractères Tifinagh et de l'Amazigh vers d'autres langues.

Il s'agit également, d'après la même source, du prix national de l'éducation et de l'enseignement dans le domaine de l'Amazigh en caractères Tifinagh-IRCAM auquel quatre prix seront consacrés, notamment aux professeurs de l'enseignement primaire, aux inspecteurs de l'enseignement de la langue amazighe, aux formateurs dans les centres de formation des cadres et aux enseignants chercheurs dans les départements des langues amazighes.

Il est aussi question, poursuit le communiqué, du prix national de l'Information, de l'Audio-visuel en amazigh, de la presse écrite en Tifinagh, du prix national du Manuscrit amazigh écrit en amazigh ou sur l'Amazigh, du prix national des arts (chansons amazighes traditionnelles et modernes, danse collective, théâtre amazigh et film amazigh) et du prix national des recherches et des études numériques et informatiques appliquées à l'amazigh. L'IRCAM définit, dans ce communiqué consultable sur son site officiel, l'ensemble des conditions pour postuler à l'un des prix de la Culture amazighe sus-mentionnés.