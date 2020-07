Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense examine la sécurité dans le pays

Khartoum — Le chef du Conseil Souverain Lt.Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a présidé mercredi une réunion du Conseil de sécurité et de défense.

Le Conseil a pris un ensemble de mesures qui accompagnent le renforcement de la sécurité et la protection, avec la nécessité de parvenir à un développement équilibré dans tous les États fédérés et de former un mécanisme exécutif conjoint avec les organes compétents pour fournir des services , soutenir et renforcer le rôle du système de justice et de sécurité pour mettre en œuvre l'état de droit et maintenir la sécurité et accélérer la mise en œuvre du plan de protection des civils, la restauration de la paix et la mise en œuvre de programmes politiques, économiques, administratifs, sociétaux et culturels aux différents niveaux de gouvernement local, étatique et fédéral pour améliorer le tissu social.

La réunion a souligné la nécessité de prêter attention à la sécurité environnementale et de préserver les ressources forestières à la lumière de la présence de menaces réelles qui appauvrissent ce secteur tout en prenant des mesures légales pour protéger la forêt et le couvert végétal du pays.