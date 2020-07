Congo-Kinshasa: 9èmeJeux de la Francophonie - Guillaume Manjolo inaugure le siège du comité national

Ça y est ! Le Comité de pilotage des jeux de la Francophonie a procédé mercredi 15 juillet 2020 à l'inauguration officielle de son siège à Kinshasa. Ladite cérémonie a commencé par la remise symbolique des clés de l'enseigne lumineuse. Pour le décor, le Ministre d'Etat en charge de la Francophonie, également Président du Comité de Pilotage, Me Pépin Guillaume Manjolo, a procédé à la coupure du ruban symbolique.

Officiellement, les portes du siège ont été ouvertes. La prochaine étape reste la visite de ce bâtiment qui inspire un confort remarquable. «Nous pouvons croire à la bonne tenue des préparatifs des 9ème Jeux de la Francophonie prévus en 2022», a lâché un membre dudit comité lors de cette cérémonie. Profitant de l'occasion, le Comité de Pilotage a tenu la première réunion dans ses nouvelles installations sous la présidence de Me Pépin Guillaume Manjolo. Laquelle réunion avait pour objectif de mettre les choses en ordre en rapport avec les préparatifs notamment, le chronogramme des activités, la construction et la réfection des sites de compétitions, à savoir : le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël, la construction d'au moins 22 bâtiments de 3 niveaux pour accueillir et héberger les athlètes qui viendront participer à ces jeux dans la capitale Kinshasa. "Cet événement constitue un signal fort que la RDC est déterminée à organiser les meilleurs jeux que la Francophonie n'ait jamais connue", fait savoir le Président du Comité de Pilotage Me Pépin Guillaume Manjolo.

En outre, le responsable numéro Un de cette organisation a précisé que les préparatifs se déroulent parfaitement bien contrairement aux rumeurs. Et le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apporte son soutien total, précise le Ministre de la coopération et intégration régionale. Il faudrait signaler que cette méga cérémonie a connu la participation de tous les membres du comité national des jeux, à savoir : le Comité de Pilotage, le Comité Exécutif conduit par le Commissaire Exécutif Monsieur Zénon Kabamba, la Représentante Spéciale du Chef de l'Etat en charge de la Francophonie, le Directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre en charge des questions sociales, culturelles et sportives.