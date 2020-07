Ouganda: Aide humanitaire - L'UE annonce une aide de 24 millions d'euros en faveur de l'Ouganda dans le contexte de la pandémie de coronavirus

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 14 July 2020 / PRN Africa / -- En 2020, l'UE fournira une aide humanitaire de 24 millions d'euros aux populations les plus vulnérables en Ouganda, et plus particulièrement aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent. En outre, l'UE a également octroyé 1 million d'euros aux organisations d'aide dans le pays pour soutenir les mesures de préparation au coronavirus et de contrôle, conformément au plan national de réaction à la pandémie.

«L'aide humanitaire fournie par l'UE à l'Ouganda change la vie de nombreux réfugiés qui ont fui le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Le soutien de l'UE permettra d'apporter une aide alimentaire et sanitaire, de donner accès à l'eau et à l'assainissement et de financer des programmes d'éducation. En ces temps difficiles, nous restons déterminés à maintenir notre aide à l'Ouganda» a déclaré le commissaire chargé de la gestion des crises, M. Janesz Lenarčič.

Les projets humanitaires financés par l'UE en Ouganda s'adaptent également aux nouveaux défis posés par la pandémie de coronavirus. Ainsi, les émissions de radio financées par l'UE sensibilisent la population au coronavirus et à des sujets essentiels, comme la protection de l'enfance. D'autres projets humanitaires fournissent un accès aux soins de santé et prévoient des mesures de contrôle des épidémies et de lutte contre celles-ci. L'aide de l'UE a également permis à plus de 20 000 enfants de bénéficier de programmes d'éducation.

L'aide humanitaire apportée par l'UE à l'Ouganda va de pair avec des stratégies de développement à plus long terme visant à trouver des solutions durables, à soutenir l'autonomie des réfugiés et à faire en sorte qu'ils puissent être couverts par les régimes de protection sociale.

Contexte

L'Ouganda accueille 1,4 million de réfugiés, l'une des plus grandes populations de réfugiés en Afrique. Le pays suit une politique progressiste en la matière, mais la pression ne cesse toutefois d'aller croissant en raison de l'ampleur de la crise et de la saturation des services. Le financement humanitaire fourni par l'UE contribue à faire face aux besoins vitaux immédiats des réfugiés et des communautés qui les accueillent, en cohérence avec le cadre d'action global pour les réfugiés tel qu'il est mis en œuvre en Ouganda.

