Afrique: Coupe du monde 2022 - Le calendrier de la compétition dévoilé

La Fédération internationale de football association (Fifa) a dévoilé le mercredi 15 juillet, le calendrier de la 22e édition de la Coupe du monde de football qui aura lieu au Qatar. En attendant les noms des 31 pays qui rejoindront le Qatar (pays hôte), on sait d'ores et déjà tout sur les dates des rencontres, les horaires et les lieux.

Ce sont au total 64 rencontres qui se disputeront dans cette coupe du monde, la dernière avant de passer à 48 pays. Les hostilités s'ouvriront le lundi 21 novembre à 13h, heure locale soit 10h Gmt entre le Qatar et une équipe de son groupe au stade Al Bayt.

La phase de groupe qui se jouera du lundi 21 novembre 2022 au vendredi 2 décembre comporte 48 matches. Les 16e de finale débuteront le samedi 3 décembre et s'achèveront le mardi 6 décembre avec 8 matches.

Les 4 rencontres des quarts de finale se joueront le vendredi 9 et le samedi 10 décembre. Les deux demies-finale auront lieu le 13 et le 14 décembre 2022. La 3e place se jouera le 17 décembre et la finale le 18 décembre 2022 à 15h Gmt au Stade Lusail qui a une capacité de 80 000 places.

Il faut préciser que les matches de la phase de groupes commenceront à 10h00, 13h00, 16h00 et 19h00 Gmt (avec des coups d'envoi simultanés lors de la dernière journée) et ceux de la phase à élimination directe seront disputés à 15h00, indique l'instance dirigeante du football international.

Dans l'optique d'offrir à toutes les équipes des périodes de repos optimales entre les matches, il a été décidé d'étaler la phase de groupes sur douze jours, avec quatre matches par jour.

Pour connaître la composition des groupes de cette dernière Coupe du monde à 32 équipes, il faudra patienter jusqu'au tirage au sort de la compétition programmé en mars 2022.