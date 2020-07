Madagascar: Cover Hivazosamoela - L'inscription prolongée jusqu'à la fin août

Comme les clients sont rois, pour Samoela ce sont ses fans qui le sont. Et pour répondre à une bonne centaine de demandes, Monsieur Bandy Akama n'hésite pas à leur donner satisfaction.

Pour ce faire, l'envoi de vidéo dans le cadre du concours de cover « Hivazosamoela » se prolonge jusqu'au 30 août. Soit les inconditionnels ont encore six semaines pour épater Be Mozik, et être en lice pour les 7 millions d'Ariary. Une décision prise entre autre par rapport à l'urgence sanitaire et la difficulté de l'état actuel des choses.

Sans changement, la vidéo est à envoyer en wetransfer à l'adresse hivazosamoela@gmail.com. Selon le crooner, une centaine de vidéos lui sont déjà parvenues néanmoins, il a tenu à ne pas décevoir son public. Comme les concerts et spectacles pour la célébration des 25 ans de scène sont tous reportés à une date ultérieure voire annulés, c'est le moins que l'on puisse faire pour rester à proximité des « mpakafy » et pourquoi pas sortir quelque chose de bon et de bien de tout ce confinement.