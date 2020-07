Madagascar: Football / Trophée des champions - La JS Saint Pierroise sacrée, Bapasy buteur

Le milieu de terrain des Barea est fier d'être dans la JS Saint-Pierroise.

Une entrée fracassante pour la JS Saint-Pierroise de Mamy-Gervais, Dabo, Sedera ainsi que Bapasy après une longue trêve engendrée par le Covid-19. L'équipe a remporté pour la deuxième fois consécutive le Trophée des champions de la Réunion.

Pour marquer leur retour sur le terrain, les Barea expatriés ne cessent de briller dans leur Championnat respectif. Après Abel Anicet et Romain Métanire, c'était le tour des Malgaches dans l'équipe de la JS Saint-Pierroise qui ont réalisé une belle entame ce mardi au stade Michel Volnay à Saint-Pierre, dans le cadre du Trophée des champions 2020. Il s'agit d'une dernière rencontre pour les deux meilleures équipes de la saison dernière.

En effet, à l'issue d'un match âprement disputé, les Saint-Pierrois conservent leur titre gagné l'an dernier face à l'US Sainte-Marienne sur le score de 2 buts à 1. Les Barea étaient à l'œuvre de cette victoire. Pascal Razakanantenaina dit Bapasy a ouvert le score dès la quatrième minute du jeu. Le second but a été marqué par Emmanuel Anquibou, six minutes plus tard.

Au retour des vestiaires, les joueurs de la Sainte-Marienne ont tenté de reprendre le match et ils ont redoublé d'efforts. A la 56e minute, ils ont pu réduire l'écart grâce au but de Mousbahou. A la fin du temps réglementaires, le score était resté à 2-1. Idem à l'issue de la prolongation.

1 500 spectateurs. «Aujourd'hui on est très fier d'être Saint-Pierrois, encore un trophée à prendre, je suis très content », a réjoui Pascal Razakanantenaina avec son premier but. A savoir que les Cigognes ont fait leur entrainement trois semaines avant ce match et après plus de trois mois sans activités à cause de l'épidémie de Covid-19. De ce fait, les joueurs ont aussi savouré du plaisir de fouler la pelouse sous le regard des 1 500 supporters. « C'était un beau match, on a vu de belles équipes, mais pas tout à fait prêtes physiquement. Ça ne fait pas longtemps qu'on a repris, pour un début c'est bien », c'est ce qu'a annoncé Luçay Arayapin, président de la JSSP.

Lors de cette rencontre, les règles d'accès dans le stade étaient strictes. La Ligue réunionnaise de football a annoncé en avance les mesures en vigueur à travers d'un communiqué publié. Cependant, il a été décidé, en étroite collaboration, que l'entrée au stade serait soumise au port du masque pour les spectateurs souhaitant assister aux rencontres du Trophée des Champions 2020. « La santé de tous, dans le respect des consignes des gestes barrières, reste une priorité pour la LRF et conformément au guide sanitaire validé par la FFF, le public est donc invité à se présenter muni de son masque de protection individuelle », peut-on lire dans le communiqué. La ligue a précisé aussi que « sur demande des édiles St-Pierrois, le port du masque est recommandé sur toutes les rencontres et les compétitions à venir sur les territoires relevant de l'autorité de la Mairie de Saint-Pierre et de la Civis ».