Madagascar: Jaws band - "Tsy manary anao Jehovah" bientôt en ligne

Dans cette pénible situation, la musique de Jaws Band apporte du réconfort.

Une note d'espoir en ces temps difficiles. Après le succès évident de « Mitalaho », la bande à Jao reviendra avec « Tsy manary anao Jehovah ». En attendant la sortie imminente qui aura lieu vendredi sur facebook et youtube, un teaser vient de mettre au parfum les mélomanes. Réalisé par Tanjona Andriamahaly, le clip est déjà attendu par des milliers de fans des quatre coins du globe. Entre la touche traditionnelle juxtaposée sur un groove jazzy et bien sûr, des prouesses vocales à couper le souffle, le morceau met en alerte les oreilles les plus fines.

Dans un registre qui fait dorénavant la signature du groupe, Jaws Band rappelle que Dieu n'oublie pas ses sujets. Une chanson d'encouragement qui rappelle une fois de plus que le Seigneur ne change pas et qu'il prend soin des siens. Car Dieu est la lumière et l'appui sur qui on peut toujours compter. Car Il voit et entend chaque prière de ceux qui ont remis leur vie entre ses mains, qu'importe le gouffre. Toujours fidèle à sa mission Jaws Band continue l'évangélisation en apportant du réconfort à travers sa musique.