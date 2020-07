Cote d'Ivoire: Obsèques du Premier ministre Amadou Gon - Le Bénin présente ses condoléances à la Côte d'Ivoire

Le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki, a conduit hier une délégation sur les bords de la lagune Ébrié, dans le but de présenter les condoléances du peuple béninois aux Ivoiriens.

« Une délégation dépêchée par le Président du béninois, Patrice Talon, a été reçu par Son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes porteur d'un message de condoléances du Président Patrice Talon à son homologue de la République de Côte d'Ivoire », a indiqué l'émissaire béninois, à la fin de la rencontre.

Pour lui, les Présidents ivoirien et béninois entretiennent de très bonnes relations. En plus, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, les rapports et la coopération sont au beau fixe.

Selon lui, il était donc nécessaire pour le chef de l'Exécutif béninois de venir dire « yako » aux Ivoiriens, après le rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

« C'est un grand honneur pour nous de conduire cette délégation et de présenter les condoléances du peuple et du gouvernement béninois, ainsi que celles du Président Patrice Talon au Président Alassane Ouattara, au peuple ivoirien et à tous nos amis et frères de Côte d'Ivoire », a déclaré le secrétaire général de la Présidence du Bénin.

Il a évoqué, par ailleurs, les rapports que le chef d'État béninois entretenait avec le défunt Premier ministre ivoirien. Le chef de la délégation béninoise a précisé, à ce titre, que les deux hommes avaient d'excellentes relations. « Ils se connaissaient très bien », a-t-il fait savoir.

L'émissaire béninois a expliqué aussi que le chef d'État de Côte d'Ivoire a pris bonne note de la démarche du Patrice Talon.

« Nous avons porté ce message aux Ivoiriens et nous avons reçu, en retour, les mots du Président de la République de Côte d'Ivoire que nous allons rapporter au chef d'État du Bénin », a déclaré le chef de la délégation béninoise.

En plus du ministre d'État béninois, cette délégation était composée du ministre des Affaires étrangères du Bénin, ainsi que de son directeur de cabinet adjoint.

Était aussi membre de cette délégation, le consul du Bénin en Côte d'Ivoire. Côté ivoirien, le Président Alassane Ouattara avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, le ministre des Affaires étrangères, Ally Coulibaly.

Il faut rappeler que le Premier ministre ivoirien est décédé le 8 juillet au palais de la présidence, à la suite d'un malaise cardiaque, au terme du Conseil des ministres.

Ses obsèques ont démarré le 14 juillet par un hommage national à la Présidence. Elles prendront fin ce 17 juillet, après l'inhumation dans l'intimité familiale.