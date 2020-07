Afrique: «Dakar 2022» - Les JOJ reportés en 2026

Le Sénégal et le CIO se sont convenus de reporter à 2026 les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022. L'instance mondiale a motivé cette décision pour répondre, après la proposition formulée par le chef de l'Etat Macky Sall, à l'exigence de responsabilité et au souci d'efficacité que commandent les circonstances actuelles. Le report sera soumis pour ratification, à la Session du CIO prévu ce vendredi 17 juillet 2020.

Initialement prévus en 2022, les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2022 sont reportés à 2026. D'un commun accord, le Sénégal et le Comité International Olympique (CIO) ont pris la décision de les repousser pour quatre années supplémentaires. L'instance mondiale, indique à travers son communiqué rendu public, hier, mercredi 15 juillet, que cette décision majeure été prise suite à la proposition du président Macky Sall qui a, en effet, été "favorablement accueillie" par Thomas Bach, président du CIO, à l'issue d'échanges approfondis sur le sujet. Ce report, précise le CIO, répond à l'exigence de responsabilité et au souci d'efficacité que commandent les circonstances actuelles. "Le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) et aux Fédérations Internationales (FI) de mieux planifier leurs activités, fortement affectées par le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les reports ultérieurs des grandes compétitions sportives internationales ainsi que les conséquences opérationnelles et financières de la crise sanitaire mondiale», explique la note.

Le CIO s'est toutefois félicité et renouvelé sa confiance à Mamadou Diagna Ndiaye, membre du CIO et président du Comite d'organisation des JOJ pour sa détermination. «Les deux dirigeants, qui se félicitent des avancées réalisées, ont d'une même voix renouvelé leur confiance au président du comité d'organisation de Dakar 2022, Mamadou Diagna Ndiaye, membre du CIO au Sénégal. Ils restent pleinement déterminés à faire de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse, première compétition olympique en Afrique, une réussite pleine et entière ce report permet en même temps au Sénégal de poursuivre les excellents préparatifs."

Le CIO et le Sénégal, ajoute le communiqué n'ont pas manqué d'appeler à la compréhension des athlètes face à la décision. «Ils sont conscients que pour de nombreux jeunes athlètes, cette nouvelle sera décevante. Nous ne pouvons que faire appel à leur compréhension. Cet accord reflète l'ampleur des défis opérationnels auxquels le CIO, les CNO et les FI doivent faire face à la suite du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020», note -t il.

Dans cette perspective, le CIO a promis de continuer à offrir à toutes les Fédérations Internationales et Associations continentales de CNO l'intégralité du contenu des programmes éducatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). "Cela permettra de conserver les objectifs de cette composante très importante et très appréciée des JOJ, lors des nombreuses manifestations organisées jusqu'en 2026, en particulier dans le cadre des Jeux continentaux de la jeunesse", conclut-il.