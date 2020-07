Sénégal: Ouverture de l'espace Schengen - Le pays obtient gain de cause

Fin de brouille entre le Sénégal et l'Union européenne. Après la décision de L'UE de fermer l'espace Schengen à Dakar, une nouvelle décision vient de tomber. Suite aux négociations entre Dakar et Bruxelles, le Sénégal est accepté comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et Rwanda.

L'annonce a été faite par la Directrice de la Santé publique, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, qui était hier, mercredi, à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), pour vérifier le dispositif mis en place pour la reprise des vols internationaux, prévue ce 15 juillet, 2020. « Notre diplomatie a joué un très grand rôle. J'ai dû entendre, cela reste à vérifier de manière officielle, que les restrictions de l'Union européenne ont été levées pour le Sénégal.

Dès que nous avons entendu cette information, nous avons déposé au niveau du ministère des Affaires Etrangères, pour les diplomates de l'UE, un document qui a été accepté. On nous parlait d'un certain taux d'attaque. Nous ne dormons pas sur nos lauriers, mais le Sénégal est en train de gérer cette pandémie de la façon la plus adéquate possible », a-t-elle soutenu.

La reprise des vols internationaux qui a été effective depuis hier, mercredi 15 juillet, est accompagnée d'un protocole sanitaire imposant des obligations aux compagnies aériennes volant à destination du Sénégal.

Selon un document du ministère du Tourisme et des transports aériens, le passager en partance pour le Sénégal doit par exemple «présenter l'original d'un certificat de test Covid-19 négatif datant de moins de sept jours délivré par un laboratoire agréé» par l'État.