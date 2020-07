Gabon: Environnement - Le DG de SKBG aux arrêts

Pour avoir illégalement coupé plusieurs conteneurs d'essences de bois y compris le Kevazingo dont l'exploitation est interdite au Gabon, Huang Renren, Directeur général de la société chinoise SKBG a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme et à indemniser l'État gabonais la somme de 100 millions de francs CFA par le tribunal correctionnel spécial de Libreville, le 03 juillet dernier.

C'était à l'issue de l'audience tenue par le tribunal correctionnel spécial de Libreville sur l'affaire d'exploitation illégale de Kevazingo, il y a quelques jours, que le premier verdict a été rendu public. Cette affaire opposait le ministère des Eaux et Forêts, par le biais du ministère public, à l'exploitant forestier Huang Renren condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois et 100 millions d'amende à déverser au compte de l'État gabonais, au titre de dommages et intérêts.

Conformément à la loi et ayant statué publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle, le tribunal correctionnel spécial de Libreville a déclaré sieur Huang Renren, directeur général de la société chinoise SKBG, coupable de manœuvres frauduleuses, de non-respect des normes et classification de produits forestiers, de non-présentation des documents techniques et comptables à l'administration des Eaux et Forêts, et d'exploitation d'une essence interdite d'abattage et classée non exploitable.

En compensation, il a donc été condamné par le Tribunal correctionnel spécial, au terme de l'audience présidée par Olga Elisa Ikoumbanguia-Lubanda, par ailleurs Président dudit tribunal, à la peine précitée.

Le tribunal a autorisé le ministère des Eaux & Forêts à saisir définitivement le contenu desdits conteneurs et à les vendre au bénéfice de l'État. Ces conteneurs sont actuellement stockés sur un site sécurisé de la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok.