Gabon: Sima Mboula VS Ndong Mboula - Le remix du Catalogue Challenge

Fortement attendu après son fiasco à la saison 1 du catalogue challenge courant Mai, en raison des soucis de connexion, le match Sima Mboula VS Ndong Mboula va se rejouer ce dimanche 19 Juillet sur la page Facebook de Booster à partir de 20h00.

La team xxl au mic promettait de rejouer le match Sima Mboula VS Ndong Mboula. Après plus de deux mois d'attente l'affiche a enfin été annoncée par la team xxl au mic, comme nous l'avons lu sur leur page Facebook : << Une promesse est une dette ! Booster et XXL au Mic vous l'avaient promis, Mesdames et Messieurs le #cataloguechallenge repart dans le Grand Nord à la demande générale ! Trop parler, c'est maladie ! Sima Mboula face à Ndong Mboula, le remix, c'est ce Dimanche 19 Juillet à 20h00 >>.

Pour cet épisode, la team xxl au mic s'organise avec le plus grand sérieux pour offrir un spectacle inoubliable aux internautes. De leur côté, les artistes se préparent et ne sauraient tarder à annoncer les couleurs sur la toile. Wait and see !