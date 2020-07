Gabon: Situation épidémiologique du mercredi 15 juillet 2020

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon,dans sa énième conférence de presse à fait le point de la situation épidémiologique du mercredi 15 juillet 2020 dont l'intégralité vous est livrée.

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 2 313 prélèvements effectués,nous avons enregistré 95 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 4,1%. Les cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 39 nouveaux cas positifs sur 1 967 prélèvements à Libreville, soit un total de 4656 cas positifs ;

Moyen Ogooué : 5 nouveaux cas sur 66 prélèvements dont 4 à Lambaréné et 1 à Makouké, soit un total de 211 cas positifs ;

Haut Ogooué : 8 nouveaux cas positifs sur 23 prélèvements dont 4 à Franceville, 3 à Moanda et 1 Boumango, soit un total de 858 cas positifs ;

Ngounié : 7nouveauxcas positifs sur 72 prélèvements dont 4 à Mouila, 2 à Lébamba et 1 à Bongolo, soit un total de 89 cas positifs ;

Ogooué-Lolo : 28 nouveaux cas positifs sur 122 prélèvements à Lastourville, soit un total de 75 cas positifs ;

Ogooué Maritime : 8 nouveaux cas positifs sur 63 prélèvements à Port-Gentil, soit un total de 60 cas positifs.Concernant la prise en charge : -40 personnes hospitalisées ;-11 personnes en réanimation ;-189 guérisons soit un total de 3664 personnes guéries ; -0 décès. Au total, sur 52 166 prélèvements, nous enregistrons 6 121 cas testés positifs (11,7%) dont 3664 guéris (59,8%) et 46 décès ; 40 hospitalisés dont 11 personnes en réanimation.

Rappel des gestes barrières-

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;-En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; -Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; -Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; -Nettoyer les objets et les surfaces souillés.Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »