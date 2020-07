Afrique: Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022 - La compétition est reportée en 2026

Prévus dans deux ans dans la capitale sénégalaise, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) ont subi l'influence de la pandémie du coronavirus. Les JOJ ont été décalés de quatre années supplémentaires pour ne se tenir finalement qu'en 2026. Une déception pour la jeunesse mondiale.

Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO) a officialisé la nouvelle le 15 juillet, précisant que le CIO et le Comité d'organisation se sont accordés sur la nouvelle date. D'ailleurs, la proposition de reporter a été faite par le président sénégalais Macky Sall lors d'une conversation téléphonique avec le président du CIO, deux jours avant l'officialisation.

« Cet accord conclu à l'amiable est le reflet de la confiance mutuelle entre le Sénégal et le CIO. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président Macky Sall, grand ami et partisan du Mouvement olympique, pour cette relation exceptionnelle, de confiance et de qualité », a déclaré Thomas Bach. Cette décision a été approuvée par la commission exécutive du CIO et sera soumise à la ratification de la session de cette organisation qui se tiendra le 17 juillet par visioconférence.

Ce report est la conséquence directe de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Il répond, selon le CIO, à l'exigence de responsabilité et au souci d'efficacité que commandent les circonstances actuelles. La reprogrammation de cet évènement permettra sans aucun doute au CIO d'alléger un calendrier déjà très chargé par les multiples reports. La reprogrammation des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 devrait ainsi obliger le CIO à organiser cinq évènements majeurs en l'espace de quatre années seulement notamment les Jeux olympiques (JO) de Tokyo en 2021, les JO d'hiver et JOJ en 2022, les JOJ d'hiver et les JO de Paris en 2024.

Un challenge pas du tout facile à relever. « Cela permettra au CIO et aux comités olympiques nationaux de mieux planifier les activités qui ont été fortement affectées par les reports des Jeux olympiques et le report ultérieur d'autres évènements sportifs majeurs », a expliqué le président du CIO.

« Je saisis l'occasion pour renouveler ma confiance à la commission exécutive et salue l'engagement de ses équipes, à nos côtés, pour faire de Dakar 2026, première manifestation olympique en Afrique, une réussite qui reste dans les mémoires », a commenté le président Macky Sall.

