Ile Maurice: Construction de 4 km de drains pour prévenir les accumulations d'eau à Sainte Croix

communiqué de presse

GIS - 16 juillet 2020 : Quelque quatre kilomètres de drains, au coût d'environ Rs 140 millions, seront construits à la rue Boullé Auguste Ludovic, au Morcellement Happy Valley, et à Le Cornue, à Sainte Croix, pour pallier au grave problème d'accumulation d'eau et d'inondations lors des fortes précipitations. Les travaux, qui comprendront également la remise en état des routes, devraient commencer fin juillet 2020 et s'achever en décembre 2021.

Le ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, et le ministre de l'Energie et des Services publics, M. Joe Lesjongard, ont effectué, aujourd'hui, une visite des lieux.

Dans une déclaration, le ministre Hurreeram a expliqué que les développements résidentiels ont bloqué le passage des cours d'eau naturels ; ce qui provoque l'écoulement des eaux de pluie des pentes de la montagne vers les zones résidentielles pendant les grosses pluies, causant ainsi des inondations. M. Hurreeram s'est dit satisfait des travaux de drainage à être réalisés et a souligné que le gouvernement a pour priorité le bien-être et la sécurité des citoyens. Il a appelé les habitants de la région à faire preuve de compréhension et de patience car des travaux importants vont être entrepris et causeront des inconvénients.

Par ailleurs, le ministre a fait ressortir que tous les développements qui seront réalisés dans le pays devront dorénavant obtenir l'approbation de la Land Drainage Authority. Selon lui, cette mesure devrait diminuer les risques d'inondation en prévenant toute obstruction aux systèmes de drains. Il a aussi parlé du Land Drainage Master Plan, qui mettra l'accent sur des solutions durables afin d'atténuer les risques d'inondation à l'avenir.