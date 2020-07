Ile Maurice: COVID-19 - Formation des formateurs pour informer plus efficacement le public

communiqué de presse

GIS - 16 juillet 2020 : Une formation d'une demi-journée sur le Covid-19 à l'intention de formateurs a été organisée par le ministère de la Santé et du Bien-être ce matin, au Heen Foh Hall, à Port Louis.

Cette session vise à permettre à quelque 350 formateurs et aux différentes parties prenantes qui travaillent directement avec le grand public d'acquérir des informations et des formations supplémentaires relatives au Covid-19 afin de sensibiliser et d'informer le public de manière plus efficace sur le virus. Son objectif est également d'assurer que chaque Mauricien soit prêt pour la réouverture des frontières du pays, dont les modalités sont toujours en cours d'élaboration, afin d'éviter une deuxième vague de Covid-19 à Maurice.

Présent lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait ressortir que suite à la levée du couvre-feu sanitaire à Maurice, les participants peuvent désormais rencontrer des représentants d'organisations non-gouvernementales, de centres de santé, de centres communautaires et des écoles pour diffuser les informations sur le Covid-19 et répondre aux questions du public.

De plus, il a indiqué que le virus fait toujours des ravages dans le monde et est en constante évolution, d'où l'impératif que des informations actualisées soient mises à la disposition de la population pour que chacun prenne ses précautions et pour éviter la propagation d'infox.

Par ailleurs, le ministre de la Santé et du Bien-être a rappelé que depuis janvier 2020, le gouvernement avait déjà commencé à acquérir des équipements et à prendre les précautions requises pour atténuer la propagation du virus dans le pays. Il a rappelé qu'un comité présidé par le Premier ministre s'est réuni tous les jours pendant plus de trois mois afin de prendre les mesures appropriées pour veiller au bien-être de la population.