Algérie: Lancement officiel d'un Guide de protection des enfants en ligne

Alger — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, mercredi dans un communiqué, le lancement officiel d'un Guide pratique pour les parents, tuteurs et éducateurs en vue de la protection des enfants sur internet, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enfant, le 15 juillet de chaque année.

Ce Guide vise la protection des enfants contre les dangers potentiels qu'occasionnerait leur utilisation de l'internet, en raison de leur curiosité et spontanéité qui peuvent les exposer à des atteintes à leur intégrité physique et morale, souligne le communiqué.

Le document propose, à travers plusieurs axes, "un diagnostic détaillé des risques et dangers qui guettent les enfants sur le net", "une explication précise des notions et terminologie (vocabulaire utilisé sur le web) et une illustration des mesures et attitudes que les parents et éducateurs doivent adopter pour apprendre aux enfants l'utilisation sécurisée de la toile".

Sont également évoquées d'autres pistes tels que "les moyens technologiques disponibles pour encadrer l'utilisation de l'internet, dont les logiciels et applications de protection de contenus nuisibles aux enfants" et "l'explication des procédures et supports d'interaction au profit des parents, tuteurs et éducateurs pour signaler toute exploitation ou tentative d'exploitation des enfants sur le web".

Ont également participé à son élaboration la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale et l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance.

Le guide est téléchargeable sur le site web du ministère :

En langue arabe : https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/guide_0.pdf

En langue française : https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/guide.pdf.