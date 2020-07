Algérie: FAF - Trois hypothèses soumises à l'AGex en cas de décision de mettre fin à la saison

Alger — Le bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF), proposera trois hypothèses : saison blanche, désignation d'un champion sans relégation et désignation d'un champion avec accession et relégation, si les membres de l'Assemblée générale convoqués en session extraordinaire décident de mettre fin à la saison en cours, a indiqué mercredi le vice-président de la FAF, Amar Bahloul.

Réunis mercredi avec les présidents des Ligues régionales les membres du Bureau exécutif de la FAF, présidé par Kheireddine Zetchi, ont décidé mercredi de convoquer une Assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se "prononcer" sur l'avenir des compétitions, suspendues depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

"L'Assemblée générale est la structure légale habilitée à prendre une décision de cette ampleur. Le Bureau fédéral soumettra deux propositions, à savoir, poursuivre la saison 2019-2020 ou mettre fin aux compétitions", a déclaré Bahloul à l'issue de la réunion du Bureau fédéral.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait décidé de suspendre, depuis le 16 mars, l'ensemble des activités et compétitions sportives en raison de la pandémie de Covid-19.

Selon le vice-président de la FAF, "aucune date n'a été retenue pour le déroulement de l'AGEx", soulignant qu'"il faudra d'abord aviser le ministère pour donner son aval quant au déroulement de ce rendez-vous avec la présence physique des membres, tout en respectant la distanciation, ou bien retenir l'option de son déroulement via visioconférence, comme recommandé par la Fédération internationale (Fifa)".

Concernant la désignation des représentants algériens aux compétitions internationales, en plus des promus et des relégués, Bahloul a indiqué que "si les membres de l'AG décident de mettre fin à la saison, ces décisions sont des prérogatives du Bureau fédérale et seront prises au moment opportun".

Le vice président de la FAF a assuré que la décision de convoquer une AGex a été prise sans aucune arrière pensée contre quelques clubs mais plutôt pour faire participer toutes les parties concernées.

Le Bureau fédéral de la FAF a maintenu à deux reprises sa décision prise le 30 avril pour la poursuite de la saison 2019-2020, tout en précisant que seuls les pouvoirs publics sont habilités à décider d'un éventuel retour aux activités sportives et footballistiques.

Mais jeudi dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser "pour le moment" la reprise des compétitions. Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec 40 points, devançant de trois longueurs ses deux poursuivants directs, l'ES Sétif et le MC Alger. Le Chabab et le "Doyen" comptent un match en moins.En Ligue 2, l'Olympique Médéa domine la compétition avec 42 points, soit deux de plus que son dauphin la JSM Skikda.