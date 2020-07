Algérie: L'OPEP+ a fait preuve de "résilience" pour éviter un effondrement du marché

Alger — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a estimé mercredi que l'OPEP et ses partenaires ont fait preuve de "résilience" et "d'abnégation" afin d'éviter un "effondrement catastrophique" du marché pétrolier international, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Attar a indiqué, à l'issue de sa participation à la 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP (JMMC), que "face à la propagation de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions négatives sur la demande pétrolière mondiale, l'OPEP et ses partenaires ont fait preuve de résilience et d'abnégation afin d'éviter un effondrement catastrophique du marché pétrolier international".

Il a également fait observer "qu'avec la mise en œuvre de l'accord du 12 avril 2020, la situation du marché pétrolier international s'est améliorée au cours des dernières semaines", rapporte la même source.

La réunion du JMMC, tenue par visioconférence et précédée la veille par une réunion du Comité technique conjoint (JTC), était consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court terme ainsi qu'à l'évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2020.

Les membres du JMMC ont également examiné le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2020.

De plus, le JMMC a écouté le rapport du JTC sur les perspectives du marché pétrolier. En 2020, le PIB mondial devrait se contracter de 3,7 %, et la demande pétrolière mondiale devrait baisser de 8,9 millions de baril par jour (Mbj), observe la même source.

L'offre de pétrole des pays non-OPEP est prévue en baisse de 3,26 Mbj.

Le JMMC a relevé qu'au premier semestre, les stocks pétroliers mondiaux ont augmenté à un rythme élevé, sans précédent, mais que l'accord de réduction de production des pays OPEP+ permettra de corriger progressivement cette situation dès le début du second semestre.

A cette fin, M. Attar a indiqué qu'il était "important que les pays de la Déclaration de Coopération continuent de respecter pleinement leurs engagements de baisse de la production afin de restaurer la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier international, et que le mécanisme de compensation soit mis en œuvre, car c'est un important gage de crédibilité de l'accord", a indiqué le ministère.

Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base périodique depuis janvier 2017 avec l'objectif de veiller à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non-OPEP signataires de la Déclaration de Coopération.

Sur la base des travaux et des recommandations du Comité Technique conjoint, le JMMC est également chargé d'évaluer la situation du marché pétrolier international et de formuler des recommandations à la Conférence de l'OPEP et à la réunion ministérielle OPEP et non-OPEP.

A noter que le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan).

L'Angola, la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Soudan Sud ont participé également à cette réunion.