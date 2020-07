Algérie: Stratégie de prévention contre la corruption - Deux sessions internationales en juillet

Alger — L'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) organise deux sessions de concertations techniques internationales les 16 et 21 juillet courant, dans le cadre de l'élaboration de la mouture de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, a indiqué mercredi un communique de cet organe.

Organisées en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le ministère des Affaires étrangères, ces deux sessions se tiendront par visioconférence.

Ces rencontres constituent la deuxième étape d'une série de concertations entamées par l'organe au deuxième semestre de l'année 2019 auxquelles ont pris part différents acteurs sur la scène nationale pour contribuer à l'élaboration du projet préliminaire de la stratégie, à l'instar des départements ministériels, des entreprises de consulting et de contrôle, des syndicats ouvriers et professionnels, la famille universitaire ainsi que la société civile, précisé la même source.

Les deux sessions verront la participation d'experts d'organismes internationaux spécialisés dans le domaine de prévention et de la lutte contre la corruption, à l'instar du Directeur du projet régional pour le renforcement de l'intégrité et la lutte contre la corruption dans les pays arabes (ACIAC) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de la Banque africaine pour le développement (BAD) et de la Banque mondiale (BM), ainsi que du Centre de politique générale du PNUD de Séoul et de l'Office du PNUD au Singapour.

Outre un représentant de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le président de l'Association des Autorités Anti-corruption d'Afrique (AAACA), le président de l'Association internationale de la réforme pénale pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi qu'un représentant de l'Autorité nationale italienne de lutte contre la corruption (ANAC) prendront part à ces manifestations.

Il est à noter que les travaux de ces concertations se dérouleront au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal aux Pins Maritimes à Alger.