Gabon: Rose Christiane Ossouka Raponda nommée Premier ministre

Rose Christiane Ossouka Raponda qui occupait jusqu'alors les fonctions de ministre de la Défense du gouvernement sortant été nommée Premier ministre, Chef du gouvernement, Ce jeudi 16 juillet 2020 par décret du Président de la République. Elle est la première femme à ce poste comme ce fut le cas en France d'Édith Cresson, promue le 15 mai 1991 sous la présidence de François Mitterrand.

Le Gabon a un nouveau Premier ministre en la personne de Rose Christiane Ossouka Raponda. L'ancienne ministre de la Défense nationale succède à Julien Nkoghé Bekalé qui aura passé 17 mois à la tête du gouvernement. Diplômée en économie, elle est la première femme à occuper ce poste et a pour première mission, former un nouveau gouvernement et le soumettre au Président de la République.

Âgée de 56 ans, Rose Christiane Ossouka Raponda est diplômée en économie de l'Institut gabonais de l'économie et des finances (IEF) avec une spécialisation en finances publiques, elle a été Directrice générale de l'Economie et Directrice générale adjointe de la Banque de l'Habitat du Gabon (BHG) au début des années 2000. Elle fait son entrée au gouvernement en 2012 en qualité de ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.

Rose Christiane Ossouka Raponda est attendue au pied du mur. Rose Christiane Ossouka Raponda, Chef du gouvernement, c'est aussi la Décennie de la femme qui est honorée et célébrée.