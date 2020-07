Algérie: Le SG de l'OPEP souligne les efforts de l'Organisation et ses alliés pour la stabilité du marché

- Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep),Mohammad Sanusi Barkindo, a souligné mercredi les efforts des pays de l'Organisation et leurs alliés pour la stabilité du marché.

Dans un discours prononcé lors de la 20éme réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non-Opep(JMMC), tenu par vidéoconférence, M. Barkindo a fait constater que le mois qui s'est écoulé depuis le dernier Comité mixte de suivi ministériel, tenu le 18 juin, a été "relativement calme", en particulier lorsqu'il a été placé à côté des mois d' avril et mai précédents.

"Cela devrait être considéré comme une évolution positive", s'est-il félicité, estimant que les actions prises le 12 avril lors de la 10e réunion ministérielle (extraordinaire) de l'Opep et non-Opep, puis complétées à la 179e conférence ministérielle de l'OPEP et à la 11e réunion ministérielle de l'Opep et non-Opep le 6 juin, ont aidé à réintroduire "un semblant de stabilité sur le marché".

Il a ajouté que les décision de l'Opep ont rassuré le marché sur le fait que le groupe OPEP+ est proactif et pleinement attentif aux fondamentaux en constante évolution du marché pétrolier.

M.Barkindo a rappelé que la dernière réunion du JMMC a constaté que des pays de l'Opep+ n'ont pas pu atteindre la pleine conformité à 100% en mai et juin et ont soumis au secrétariat de l'OPEP des plans pour y répondre en juillet , août et septembre, en plus de leur ajustement de production déjà convenu pour ces mois.

Par ailleurs, il a exprimé sa satisfaction de voir les 23 pays signataires de la déclaration de coopération (DoC) exprimer leur soutien à une conformité mensuelle à 100% .

Le SG de l'Opep a ensuite rappelé la situation actuelle qui prévaut sur le marché pétrolier, notant que la demande de pétrole a rebondi par rapport aux creux qui ont enregistré des baisses quotidiennes de plus de 20 mb / j en avril, mais qu'elle devrait encore enregistrer une baisse annuelle de 8,9 mb / j pour l'ensemble de 2020.

"Compte tenu des incertitudes considérables, le rebond attendu en 2021 ne suffira pas à couvrir la demande perdue cette année et n'atteindra pas bientôt les niveaux d'avant la crise de 100 Mb / j", a-t-il dit.

Il a considéré toutefois que cela aurait pu être "considérablement plus élevé" s'il n'y avait pas eu d'ajustement de la production de l'Opep+ .Il a appelé l'Opep et ses alliés devraient se concentrer pleinement sur la réduction des stocks, estimant que le processus de rééquilibrage et essentiel pour aider à rétablir une stabilité durable sur le marché.

"Nous avons un cadre d'action solide à suivre et nous le mettons en œuvre étape par étape. Mais nous devons rester vigilants face aux incertitudes considérables du marché dans les prochains mois", a-t-il recommandé .

Le SG de l'Opep a enfin salué le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar, président de la Conférence de l'OPEP, mettant l'accent sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des récentes décisions de la Conférence de l' OPEP et des réunions ministérielles de l'OPEP."Nous sommes impatients de travailler avec vous par le biais de ce JMMC et lors des prochaines réunions ministérielles", a-t-il dit