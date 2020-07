Alger — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé jeudi dans un communiqué le lancement d'une application permettant aux retraités et ayants droit de connaître le jour de virement de leurs pensions et allocations.

Le ministère a précisé qu'"il suffit simplement d'ouvrir le lien https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php et de saisir le jour de perception initiale des pensions et allocations de retraite ainsi que le numéro de compte CCP et la clé".