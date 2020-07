Algérie: L'Algérie et la France "doivent regarder dans la même direction"

Alger — L'Algérie et la France doivent "regarder dans la même direction" et "avancer ensemble sur un nouveau chemin", a déclaré jeudi à Alger, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en Algérie, Xavier Driencourt.

"Le président français, Emmanuel Macron a parlé dans sa déclaration, le 14 juillet, d'un nouveau chemin et je suis d'accord pour dire qu'il fallait un nouveau chemin entre nos deux pays", a précisé M. Driencourt, ajoutant que l'Algérie et la France "doivent faire ensemble ce chemin et regarder dans la même direction".

M.Driencourt s'exprimait à l'issue d'une visite d'adieu rendue au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie.

Outre les relations bilatérales entre les deux pays, les questions mémorielles qui sont "importantes pour les deux pays" ainsi que "les avancées récentes" en la matière étaient également parmi les points évoqués avec le Président Tebboubne, a souligné M. Driencourt.