Angola: Bailundo fête ses 118 ans avec des progrès notables

Huambo — Bailundo, situé à 75 kilomètres au nord de la ville de Huambo, commémore ce jeudi 118 ans depuis qu'il est devenu un bourg, avec des progrès considérables dans presque tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle.

La circonscription, qui est passé à la catégorie de bourg le 16 juillet 1902 par le décret-loi n ° 54 du Bulletin officiel n° 1, a considérablement changé son image au cours des 11 dernières années, après que l'Angola a rétabli la paix et la réconciliation nationale le 4 avril 2002.

Appelé par beaucoup de personnes comme la terre du roi Ekuikui et Katyavala, il est le siège de la municipalité de Bailundo, avec une extension de 7065 kilomètres carrés et une population estimée à 380 mille habitants, répartis dans cinq communes: Hengue, Lunje, Bimbe, Luvemba et le siège municipal.

Dans cette région, il y a le «puissant royaume de la tribu Ovimbundu», fondé au XVe siècle, alors appelé Halavala.

Le royaume de Mbalundo, l'un des cinq de la province de Huambo, est considéré, plusieurs années après son apparition, comme un symbole de la résistance du peuple contre l'occupation coloniale et continue de marquer l'histoire et la tradition nationales.

Bailundo en développement

Ces dernières années ont été décisives pour la population de Bailundo, qui déploie des efforts pour faire de ce bourg une carte de visite pour ceux qui voyagent dans la région, y trouvant un endroit de plus en plus accueillant et agréable, avec la construction de les hôtels et similaires.

Un centre urbain est en phase d'achèvement et compte trois mille appartements, en plus des infrastructures sociales pour soutenir les futurs habitants.

Ce géant du logement se joint à d'autres projets, en mettant l'accent sur la requalification, ces dernières années, d'Ombala Mbalundo, qui envisageait la construction du palais du roi, 35 maisons pour les membres de la cour et les tombes où reposent les dépouilles des souverains de Katiavala et Ekuikui II et IV.

Les secteurs de l'éducation et de la santé se développent aussi avec l'expansion de ses deux services, essentiels pour le bien-être de toute société, ainsi que l'augmentation de la production agricole, la distribution d'eau potable et l'approvisionnement en électricité dans toutes les communes.

Le secteur de l'éducation de Bailundo compte plus d'un millier de salles de classe dans 130 écoles, 120 000 élèves de l'enseignement primaire au deuxième cycle de l'enseignement secondaire, et deux mille enseignants.

Dans cette région, il existe également un centre universitaire - extension de l'Institut supérieur polytechnique de Caála, qui compte 1300 étudiants.

Bref parcours historique du Royaume de Bailundo

Le royaume de Bailundo a été attaqué successivement par les troupes portugaises au cours du XIXe siècle.

Les souverains les plus connus qui y ont régné ont résisté aux affrontements militaires jusqu'en 1896, lorsque le jeune capitaine Justino Teixeira da Silva, transféré de Bié, où il avait également été le responsable de la mort prématurée du capitaine major Silva Porto, il a fini par vaincre le roi Numa II qui venait de succéder à Ekwikwi II et s'y installa.

Ainsi, le bourg a été baptisé Teixeira da Silva, mais a repris le nom précédent, Bailundo, après l'indépendance du pays en 1975.