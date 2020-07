Cameroun: Décentralisation - Les pistes de la fondation Crouigneau

Une série de formations sur la gestion de la cité démarre ce 16 juillet par une leçon inaugurale à l'université catholique.

La leçon inaugurale qui donne le coup d'envoi des différents séminaires sur la décentralisation organisée par la fondation Pierre Crouigneau pour la recherche scientifique et technique a lieu ce 16 juillet 2020 à Douala. L'opération sera lancée à l'amphithéâtre de l'université catholique Saint-Jérôme de Douala par le Pr Jean-Roger Etia Essombe. Le thème principal des travaux est « Développement local et développement territorial : au-delà des concepts, quel rôle les collectivités territoriales décentralisées dans le développement local ». Une conférence de presse y relative s'est tenue mardi dernier au collège Libermann de Douala, en présence de la vice-présidente de cette fondation, Florence Tobo Lobe.

Ces formations organisées à l'intention du personnel des collectivités territoriales décentralisées (Ctd) visent plusieurs objectifs. Notamment l'amélioration des capacités de gestion de la cité, ainsi qu'une meilleure connaissance de leurs missions auprès des populations. Florence Tobo Lobe explique : « La fondation est une force de proposition au service des mairies. Bien plus, il est question de poser les vraies problématiques au cours des différents séminaires ».

Au cours de ces différentes rencontres, plusieurs thématiques seront abordées. La première formation aura pour thème : « Management de la décentralisation et de l'économie locale », avec pour sous-thèmes, la décentralisation et l'économie locale et le financement des collectivités territoriales décentralisées. Le deuxième séminaire va mettre l'accent sur la comptabilité des Ctd et la gestion des partenariats. Comptabilité et audit des Ctd ainsi que management des partenariats publics-privés seront mis en avant. Quant au troisième séminaire, il portera sur le management des projets et des Bip. Ses sous-thèmes sont : approche conceptuelle et méthodologique ; gestion stratégique et évaluation des projets publics ; gestion axée sur les résultats des projets publics.