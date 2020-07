Congo-Brazzaville: Coopération - Denis Sassou N'Guesso et Félix Tshisekedi échangent sur les questions d'intérêt commun

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, a effectué un séjour du 15 au 16 juillet à Brazzaville au cours duquel il a eu des entretiens avec son homologue Denis Sassou N'Guesso sur les questions de coopération bilatérale, la pandémie du coronavirus (Covid-19) et la situation prévalant en Afrique et dans la sous-région.

Les deux chefs d'Etat ont évoqué plusieurs sujets, notamment, la possibilité de créer les conditions de rapatriement des personnes déplacées suite aux évènements survenus dans la province de Maï-Ndombe, en RDC, et qui se sont installés dans le département des Plateaux, au Congo-Brazzaville. Ils ont exprimé leur volonté de consolider « les relations profondes de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre les deux peuples et les deux pays ».

De son côté, le président Denis Sassou N'Guesso a réaffirmé son soutien « indéfectible » aux efforts du président Félix Antoine Tshisekedi en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en RDC, en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Il a lancé un appel aux acteurs politiques et à la société civile de la RDC, de tout mettre en œuvre pour « préserver les acquis démocratiques et la cohésion nationale, gages de développement pour le pays ».

S'agissant de la pandémie de coronavirus, les deux chefs d'Etat ont appelé au renforcement de la solidarité internationale, en insistant sur la nécessité qu'un futur vaccin contre cette maladie soit « un bien public mondial, accessible à tous ». A cet effet, ils plaident pour « une grande mobilisation des partenaires internationaux financiers en faveur du continent africain ».

Par ailleurs, Denis Sassou N'Guesso et Félix Tshisekedi ont salué l'action de l'Union africaine et des organisations régionales d'Afrique centrale et de la Région des Grands Lacs, dans la recherche des solutions en vue d'atténuer « l'impact induit » par la covid-19 sur les populations des deux pays.

Un autre sujet important : le contentieux frontalier entre la RDC et la Zambie. Depuis des mois, Kinshasa dénonce la présence, sur son territoire de l'armée zambienne. Brazzaville a déjà offert sa médiation. À ce propos, Félix Tshisekedi a témoigné sa reconnaissance au président Denis Sassou N'Guesso pour son apport dans la recherche de solution à cette crise.

Actuellement, a-t-il indiqué, « le problème se trouve au niveau de la SADC, mais le président en exercice de la CIRGL veille au grain. Jusqu'ici la situation est calme en attendant que la SADC nous aide à tracer les frontières qui datent du temps colonial et à nous débarrasser définitivement de cette situation ».

Le chef de l'Etat de la RDC a, en outre, salué le rôle que joue son homologue congolais, dans le règlement des conflits qui secouent la sous-région et l'Afrique, dans le cadre de ses mandats à la tête de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), et du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye.

Au sujet des réformes institutionnelles entreprises au sein de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), les deux chefs d'Etat se sont félicités de la tenue prochaine du sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement, qui marquera, selon eux, « le point de départ de la mise en œuvre de la nouvelle architecture, en vue d'une intégration plus effective des pays membres ».

Concernant le déroulement du processus des réformes engagées par l'Union africaine, notamment, la réforme institutionnelle et la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), les deux personnalités ont exprimé leur satisfaction. Denis Sassou N'Guesso a saisi cette opportunité pour exprimer à Félix Tshisekedi son « plein soutien » pour son futur mandat à la tête de l'organisation continentale en 2021.

Evoquant l'évolution de la situation politique et institutionnelle au Burundi, consécutive au décès du président Pierre Nkurunziza, les deux chefs d'Etat ont tout d'abord salué la mémoire de l'illustre disparu. Puis, ils ont réitéré au nouveau président, Evariste Ndayishimiye leurs félicitations pour son élection à la magistrature suprême de son pays et leur soutien dans l'accomplissement de sa mission.