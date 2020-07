Congo-Kinshasa: Cinéma - Deux courts métrages pour la sensibilisation à la COVID-19

Réalisés par le cinéaste congolais Yann Matanda, les deux films mettent en lumière le pessimisme de certains face à cette contagion.

Le premier court métrage « Tala, to vanda na ndaku », qui signifie « restons à la maison », raconte l'histoire d'un homme déjà contaminé sans s'en rendre compte, il boycotte les mesures préventives du confinement et décide de vaquer librement à ses occupations et finira par contaminer vingt-cinq personnes en une journée. Ces dernières contaminent à leur tour d'autres en espace de deux semaines et le nombre total des contaminés passe de quinze personnes à plus de cent cinquante.

Le second « Tala, to lata masque » traduit en français par « portons le masque » relate les caprices d'un père de famille qui refuse de porter le masque soit-disant qu'il se sent étouffé et gêné, il sort sans masque en utilisant une astuce pour berner la police et échapper à l'amande, mais finit par attraper le virus et contamine toute sa famille.

Pour le réalisateur, il est indispensable pour la population de mettre en application les mesures barrières pour freiner les risques de contamination, les moyens de préventions contre la maladie dans les lieux publics et privés afin d'éviter la propagation à grande échelle. A travers ces deux courts métrages, le réalisateur invite la population au respect des règles barrières pour se prévenir de la contamination du coronavirus.