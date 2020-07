Afrique: Barrage de la Renaissance - La montée de l'eau liée aux intempéries, selon l'Éthiopie

Le barrage de la Renaissance est en train de se remplir d'eau. Le chantier construit sur le Nil en Éthiopie est bientôt achevé, mais l'Égypte et le Soudan, situés en aval, s'inquiètent. Un énième round de négociations a échoué mardi. Or, des images satellites ont révélé que le réservoir se remplissait. Une ligne rouge a été franchie pour Le Caire et Khartoum.

Toute la question est de savoir si c'est la nature ou si c'est l'homme qui remplit le réservoir. Le ministre éthiopien de l'Eau a déclaré mercredi 15 juillet dans les médias d'État que le remplissage était en cours, en conformité avec le processus de construction du barrage. « Les deux vont de pair. Le niveau de l'eau est passé de 525 à 560m », a précisé Seleshi Bekele.

Or, on est en pleine saison des pluies, et le phénomène est constaté chaque année. Sauf que dans ces propos, le ministre sous-entend une opération technique en cours.

Quelques heures plus tard, le Soudan a dit que le Nil Bleu perdait 90 millions de mètres cubes par jour, soit 36 000 piscines olympiques. Khartoum a alors accusé son voisin d'avoir fermé les vannes d'écoulement pour que l'eau s'accumule. Ce qui serait une procédure unilatérale lancée sans accord entre les parties. L'Égypte a renchéri en demandant des explications immédiates aux Éthiopiens.

Propos « mal rapportés » selon les médias éthiopiens

Addis Abeba a alors fait marche arrière. Les médias nationaux se sont excusés, disant avoir mal rapporté les propos du ministre. Seleshi Bekele a expliqué qu'à cause des intempéries, « l'afflux était supérieur aux capacités d'écoulement ». C'est donc le ciel qui est responsable, pas les ingénieurs.

La rhétorique se tend encore et chaque mot compte, même si selon les experts, on est loin d'une pénurie d'eau au Soudan ou en Égypte. La balle semble désormais dans le camp de l'Union africaine, qui va vite devoir s'activer pour relancer le dialogue.