Congo-Kinshasa: Aux aguets !

Combien d'emplois perdus ? Combien des magasins ont été contraints de fermer ? Que dire de la suspension des cours dans les établissements scolaires et universitaires pour la jeunesse, suivie de la crainte, soit-elle, d'une probable année blanche ? Décidément, les congolais en avaient vraiment marre.

Oui marre à cause de l'état d'urgence sanitaire qui a été, à maintes reprises, prorogé par le parlement congolais. Aujourd'hui, les regards de beaucoup de gens sont rivés justement vers la date du 21 juillet 2020. Il a été décidé que l'état d'urgence sanitaire ne sera plus prorogé en République démocratique du Congo. C'est une certitude ! La réunion du comité Multisectorielle de riposte contre la COVID-19 qu'a présidée le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, hier jeudi, après évaluation, les participants ont proposé la levée de l'état d'urgence décrété le 24 mars dernier par Félix Tshisekedi.

Au niveau de l'Assemblée nationale d'ailleurs, une proposition de loi a été déposée par un Député national du FCC pour mettre fin à ce que les uns et les autres qualifient de "calvaire". Jean-Pierre Lihau, contre toute attente, démontre la nécessité de ne plus prorogé cet état d'urgence à cause de la crise économique et sociale du pays qui monte d'un cran depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus. Mais, dans le chef de la population, nombreux tirent des conclusions fallacieuses comme quoi, avec la levée de l'état d'urgence, la COVID-19 va disparaître telle par magie. Déjà, depuis l'annonce du gouvernement, beaucoup se sont mis à bafouer des mesures barrières qui empêchent pourtant une contamination exponentielle.

Dans la capitale Kinshasa, le port obligatoire des masques n'est plus respecté. Les chauffeurs taxis et même le bus dénommé Esprit de vie ont repris avec l'ancien système, celui de remplir et d'entasser les passagers. Que dire du non-respect des mesures d'hygiènes ? Cette négligence de la population risquerait d'apporter un coup fatal au pays. Les églises, les bars, les salles de fête, les écoles seront-elles concernées par la levée des mesures progressives ? Probablement. Seulement, l'inquiétude demeure dans les mesures d'accompagnement et le respect des mesures barrières. Avec près de 9000 personnes atteintes du coronavirus, il est demandé à chaque congolais de demeurer vigilant, aux aguets même après la levée de l'état d'urgence. Faisant le contraire, l'on risquerait d'enterrer dans les prochains jours beaucoup d'âmes à cause du coronavirus. Restons toujours aux aguets.