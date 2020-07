Gabon: Lancement du site RDV TOUR

C'est au cours d'un échange avec la presse ce 16 juillet 2020 dans une structure hôtelière de Libreville, que le manager de la société RDV tour Arnaud Ikango a présenté le site internet qui permettra à la fois de réserver et payer en toute sécurité en ligne les réservations et autres recherches d'information sur les sites touristiques au Gabon.

RDV tour est une société gabonaise qui fait dans la promotion de la destination Gabon et la forêt du bassin du Congo en matière d'écotourisme. Elle également un acteur valorisation du patrimoine culturel gabonais et mène auprès des visiteurs et des populations. La sensibilisation sur la biodiversité fait partie des objectifs.

Pour une meilleure vulgarisation de l'information sur les activités touristiques, le RDV tour met en place un site internet avec une facilité de paiement en ligne via Airtel money, visa, PayPal et parrainage de certaines espèce et suivi de leur évolution dans leur habitat. Tout cela pour rendre plus efficiente, la consommation des offres touristiques locales Agatour représentée par son Directeur général Christian Mbina. A cet échange se satisfait de l'innovation de son partenaire pour une bonne promotion du tourisme au Gabon.

Pour lui, le RDV tour vient de déclencher quelque chose qui n'existait pas dans le secteur touristique. Le ministère du Tourisme par l'entremise de son Directeur général dit continuer à soutenir le RDV tour qui est un partenaire sérieux qui veut vraiment contribuer au développement de leur secteur d'activité. Créé le 12 mai 2016, le RDV tour compte plus de 312 touristes reçus, 20 nationalités, 20 partenaires locaux, 2 récompenses internationales et un chiffre d'affaires de 32 000 000 fcfa de 2016 à 2019.