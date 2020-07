Madagascar: Secteur du bien-être - Des innovations en matière de nutri-aromathérapie

La plupart de ces produits d'innovation exposés sont issus de la créativité de cette promotrice.

Si la production d'huiles essentielles par le biais de la distillation des plantes aromatiques et médicinales est actuellement en vogue, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19, la société « Hanitry ny Ala », se démarque par la production d'huile pure à partir de la pression des graines de fruits et légumes, ainsi que des plantes.

Sécuriser l'état de santé d'une personne en consommant des aliments sains, équilibrés et naturels tout en changeant un mode de vie. Tel est le leitmotiv de la société « Hanitry ny Ala » qui se spécialise dans le domaine de la nutri-aromathérapie, une activité tendance dans le secteur du bien-être. Et si la production d'huiles essentielles par le biais de la distillation des plantes aromatiques et médicinales est actuellement en vogue surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19, elle se démarque par la production d'huile pure à partir de la pression des graines de fruits et légumes ainsi que des plantes. Ces innovations en matière de nutri-aromathérapie sont une grande première à Madagascar.

Plus de 10 000 patients. La promotrice de ce projet utilise, notamment, des produits purement naturels. « Nous disposons d'un appareil spécifique servant à la dépuration de toutes les impuretés contenues dans les fruits et légumes, et bien évidemment leurs graines. On peut citer entre autres, les bactéries, les insecticides, les pesticides, et bien d'autres produits chimiques, voire même les acides. Nous utilisons principalement des graines de kaki, de baobab, de noni, de moringa, d'artemisia, de noix, de persil et de fenugrec, une plante utilisée pour la pharmacopée traditionnelle en Inde et en Chine », a-t-elle soulevé. Mais à quoi sert cette huile pure produite à partir des graines de fruits et légumes ?- Une chose dont on est sûre, ce produit innovant est bel et bien comestible. Et ce n'est pas tout ! L'entreprise individuelle « Hanitry ny Ala » l'utilise pour traiter différentes maladies grâce à sa propriété multi-fonctions de vitamines et de flavonoïdes. « Nous avons pu soigner plus de 10.000 patients dont des personnes mourantes durant nos trente années d'expériences en matière de nutri-aromathérapie », d'après toujours ses explications.

Propre cobaye. En fait, cette société dirigée par une femme entrepreneure a bien su exploiter et valoriser les ressources naturelles existantes à Madagascar, mais dont la plupart est méconnue par la population malagasy. « Je me suis lancée dans le domaine de la médecine naturelle, en me spécialisant plus particulièrement en matière de nutri-aromathérapie. Et j'étais moi-même mon propre cobaye car j'ai été déjà victime d'un infarctus avec une paralysie faciale, ainsi que d'une brûlure de très haut degré suite à un incendie domestique. J'ai pu me soigner par mes propres produits à 100% naturels. Même les maladies héréditaires affectant notre famille comme le diabète, le gros cœur et l'hypertension artérielle, ont pu être traités grâce à mes innovations », a-t-elle témoigné.

Propre créativité. Notons que la société « Hanitry ny Ala » produit également des aliments bien équilibrés tels que les biscuits énergétiques à base de farine d'avoine et de moringa, des barres de céréales et du pain de mie complet qui sont sans sucre et sans gluten, sans oublier les produits cosmétiques naturels. Il y a également des boissons énergétiques à base de fruits et légumes permettant de soigner les problèmes liés au rein, au cœur et aux allergies. La société produit également du miel au bois de rose. La base de tout cela, c'est sa propre créativité qui fait d'ailleurs sa particularité par rapport aux autres acteurs oeuvrant dans le secteur du bien-être.