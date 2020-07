Madagascar: Incendie à Antaninarenina - Les fonds publics sécurisés

Le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandranto accompagné du Directeur Général du Trésor et du Payeur général d'Antananarivo ont constaté de visu le bon déroulement du paiement des pensions qui a débuté hier.

L'incendie qui a ravagé le bâtiment de l'Office National de l'Environnement à Antaninarenina n'a pas eu d'impact sur le Trésor public dont le bâtiment est pourtant adjacent à celui de l'ONE.

Les fonds publics sont sécurisés. Hier, la Paierie générale d'Antananarivo a pu commencer normalement le paiement des pensions.

Proximité. Une bonne nouvelle en tout cas puisque, malgré la proximité des deux immeubles, le feu ne s'est pas propagé sur celui du Trésor public. « Suite à l'incendie en provenance du Bâtiment de l'ONE, le Trésor Public tient à remercier les sapeurs-pompiers et les Forces de l'ordre, qui ont été présents afin de prêter mains fortes pour éteindre le feu et pour que celui-ci n'atteigne pas le bâtiment du Trésor, la Paierie Générale d'Antananarivo.

Nous tenons à rassurer les usagers que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les fonds publics, les documents comptables, et surtout les titres des pensions prévus à être payés ce jour », indique un communiqué du Trésor public. Une occasion également pour les responsables du Trésor public d'adresser leurs remerciements au Ministre de l'Economie et des Finances (MEF), au Ministre des Postes et télécommunications, au Ministre de la Sécurité publique, au Ministre de l'Environnement et au Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie Nationale qui ont été présents sur place.

Ils ont suivi de près l'application de toutes ces mesures. Il en est de même pour les hauts responsables du Ministère de l'Economie et des Finances dont le Directeur Général du Trésor (DGT), les Directeurs Généraux des autres départements auprès du ministère, le Directeur de Cabinet, les Directeurs centraux, le Payeur Général d'Antananarivo (PGA), ainsi que le personnel du Trésor Public qui ont aussi été présents sur les lieux lors de cet incendie. A noter que le MEF, le DGT, le PGA et le Receveur Général d'Antananarivo sont venus à la Paierie Générale d'Antananarivo hier pour s'assurer du bon déroulement du paiement des pensions qui a commencé à 6h30.

Reconnaissance. Par ailleurs, le gouvernement a affiché sa reconnaissance et ses remerciements au corps des sapeurs-pompiers d'Antananarivo, suite à l'héroïsme dont ils ont fait preuve, pour limiter les dégâts de cet incendie. Une délégation composée, notamment, du ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandranto et du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) Naina Andriantsitohaina, a fait le déplacement hier, dans les locaux des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna.

Une occasion pour ces autorités de louer, au nom du gouvernement, le courage des héroïques soldats du feu qui ont pu notamment sauver les autres bâtiments sensibles de ce quartier. Pour ne citer, entre autres, que les bâtiments ministériels, les banques, les hôtels et surtout le Trésor public qui, précisons-le, est attenant à celui de l'ONE qui a été incendié. Le chef de corps des sapeurs pompiers de la CUA était également sur place.