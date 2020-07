Madagascar: Dépistage - Les tests de diagnostic rapide « non fiables»

Les tananariviens se ruent vers les tests de dépistage de Covid-19.

Face à l'attente interminable dans les centres où s'effectuent le test virologique (PCR), ceux qui ont le moyen choisissent le test sérologique (TDR). « Certes, il est cher, mais on peut connaître les résultats en peu de temps. On n'a pas besoin d'attendre une semaine, voire plus, pour savoir si on est porteur du virus ou non, comme c'est le cas pour les tests PCR. Ce qui nous permet de commencer le traitement à temps si on est infecté», lance Tovondrainy Randriamahefa, un homme qui présente quelques symptômes du coronavirus, hier.

Des médecins ne recommandent ces tests sérologiques que pour des cas spécifiques. « Le test sérologique ne peut détecter le coronavirus que si vous avez le virus en vous depuis plusieurs jours », explique un médecin d'un cabinet privé à son patient.

Les informations détaillées par l'organisation sanitaire tananarivienne inter-entreprises (Ostie) sur les tests de dépistage de Covid-19 avancent que le risque de « faux positif » ou de « faux négatif » des résultats n'est pas à écarter dans les TDR. « Les tests sérologiques consistent à dépister la présence d'anticorps contre le virus. La fiabilité de ces tests est incertaine car plusieurs facteurs entrent en jeu », peut-on lire sur un communiqué. Le délai entre le contact avec le virus et la prise de sang, l'état immunitaire du patient, la qualité des tests figurent parmi ces facteurs.