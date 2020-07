Madagascar: Toliara - Les journalistes dénoncent les intimidations

L'association des Journalistes de la région Atsimo Andrefana dénonce des abus qui entravent à l'exercice de leur fonction. Une rencontre a eu lieu avec les autorités.

Enième forme d'intimidation. Trois journalistes ont été malmenés par des éléments des forces de l'ordre mardi dernier quand ils ont réalisé des reportages relatifs aux fermetures des magasins et commerces à des horaires avancés. Les nouvelles mesures prises par le Centre opérationnel (CO) de la gestion de la Covid-19 de la région Atsimo Andrefana, ont en effet ordonné que tout commerce, exceptés les banques, cash point, stations services et les pharmacies, doit être fermé à 15h. Les marchés aux légumes ne sont plus accessibles à partir de cette heure et les marchands de poissons ne peuvent vendre qu'entre 15h et 18h. Les trois journalistes ont tous réalisé des reportages sur la situation sur terrain au lendemain de l'annonce de ces mesures restrictives.

Le premier a assisté à la fermeture des épiceries et magasins du côté de Tsienengea quand des éléments de force de l'ordre l'ont empêché de prendre des photos. « J'ai simplement répondu que je fais mon travail comme vous, vous faites le vôtre. J'ai ainsi continué à prendre des photos. Mais ils m'ont carrément repoussé au point qu'une foule se forme autour de nous sur la chaussée que l'accès a été impossible pour les véhicules » raconte le confrère.

Arrêt

L'autre partie n'a voulu rien savoir en demandant d'effacer les photos, là où il y a les forces de l'ordre. Le journaliste a été amené au bureau du « chef ». Une femme journaliste a subi le même sort quand elle a pris des photos dans un marché à l'heure où les commerçants pliaient bagage. Une vive altercation s'est produite entre elle et la police quand cette dernière a demandé d'effacer les photos.

Toujours le même jour, un cameraman d'une chaîne privée, a subi des intimidations des gendarmes quand il a interviewé un marchand de viandes, obligé de fermer à 15h. L'association des journalistes de la région Atsimo Andrefana, en grand nombre, s'est ruée vers le CO sis au RM5 hier pour dénoncer ces abus de pouvoir et ces formes de violences et d'intimidations. Devant le gouverneur de la région, Edally Tovondrainy, le vice-président de l'Ordre des journalistes pour la province de Toliara a porté la parole.

« Nous serons obligés d'arrêter tout reportage d'informations concernant la Covid-19 si nos conditions de travail ne sont pas considérées. Nous demandons également à ce que nos cartes professionnelles de journalistes soient valorisées vu qu'elles nous protègent et nous permettent de circuler librement dans l'exercice de notre métier » a souligné Daudet Delly. Le gouverneur a promis d'éclaircir la voie des journalistes face aux éventuels dérapages tout en prônant une collaboration franche avec les médias pour repousser le coronavirus.