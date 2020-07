Ile Maurice: Le pays reste une destination attrayante pour les entreprises internationales

communiqué de presse

Le ministre de la Technologie de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin, a affirmé que la présence à Maurice d'ELCA, le géant suisse de la technologie informatique, ainsi que l'extension de ses activités, indiquent clairement que Maurice continue d'être attrayant pour les entreprises internationales.

Le ministre participait hier à l'ouverture du deuxième centre de services de technologie de l'information d'ELCA à Absa House à Ebène.

« La présence d'une société aussi prestigieuse qu'ELCA à Maurice est une étape importante dans notre stratégie d'attirer encore plus d'entreprises de classe mondiale dans le domaine des hautes technologies », a déclaré le ministre. Il a lancé un appel aux jeunes Mauriciens qui travaillent à ELCA de faire de leur mieux pour se mettre au niveau des exigences de la Suisse. « C'est une formidable opportunité pour vous de devenir encore meilleurs », a ajouté M. Balgobin.

ELCA, une société de conseil en technologie de l'information et de transformation numérique, est opérationnelle depuis 2018 à Ebène. Elle compte 120 employés mauriciens qui travaillent sur des projets de développement et de maintenance d'application de technologies de l'information pour des clients en Suisse. ELCA opère dans l'ensemble des industries majeures : santé, transport et logistique, administration publique, services financiers, fabrication, défense et sécurité civile, énergie, sports et événements. Cette société cinquantenaire emploie 1 400 personnes en Suisse, en Espagne, au Vietnam et à Maurice.

Le directeur général d'ELCA, M.Cédric Moret, est intervenu par visioconférence lors de la cérémonie d'ouverture. « Le centre de Maurice est un centre stratégique qui complémente les centres existants au Vietnam et en Espagne (Grenade). Il garantit l'accès à un réservoir supplémentaire de talents pour soutenir la croissance et offre des perspectives intéressantes à de nombreux jeunes mauriciens », a-t-il- dit. Il a parlé de la vision de son entreprise qui vise une expansion avec plus de 200 talents le plus rapidement possible.

En outre, M. Moret a signalé qu'ELCA pourrait venir en aide au gouvernement mauricien avec l'ouverture prochaine des frontières. « Notre certificat de santé 'Health & Go' pourrait permettre à l'île Maurice de vérifier si les touristes qui rentrent sur l'île sont immunisés, ont été récemment testés ou tout autre forme de contrôle sanitaire que les autorités souhaiteraient mettre en place en fonction des avancées scientifiques », a-t-il fait ressortir. Il a précisé que cette solution, infalsifiable, repose sur des technologies de chaîne de blocs et d'intelligence artificielle.