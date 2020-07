Burkina Faso: Boudry dans le Ganzourgou - Le préfet et son équipe retrouvés morts, noyés

Eveline Rose Kafando, Mle 76 309 K, Secrétaire administratif, a été nommée préfet du département de Boudry, localité située dans la province du Ganzourgou, par le Conseil des ministres du mercredi 3 juin 2020.

Quelques semaines après sa prise de fonction, une mission de lancement et d'ouverture officielle d'enveloppes des épreuves des examens du CEP et du BEPC de la commune de Boudry, conduite par le nouveau préfet, s'est noyée dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet 2020. Dans ce communiqué de presse, Nana Fatoumata Bénon/Yatassaye, gouverneure de la région du Plateau Central, donne des précisions sur les circonstances du drame.

« Le gouverneur de la région du Plateau Central a la très profonde douleur d'annoncer le décès de cinq (5) membres d'une mission de supervision des examens du CEP et du BEPC conduite par Madame Evelyne Rose Kafando, préfet du département de Boudry, et composée de l'Adjudant-chef Moyenga Désiré, commandant de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Boudry, du Sergent-chef de Police, Sawadogo Salam, en service au commissariat de Police de district, de Zongo Dominique, agent à la préfecture et de Monsieur Simon Alphonse Nana, chef coutumier de Wayalguin Yayika, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2020.

De retour de mission de lancement et d'ouverture officielle d'enveloppes des épreuves des examens dans les centres de Boena et de Mankarga Traditionnel dans la commune de Boudry, province du Ganzourgou, région du Plateau Central, le véhicule des missionnaires, de type Toyota Land Cruiser 4X4 appartenant à la Gendarmerie nationale, a été emporté par les eaux suite à une pluie diluvienne en voulant passer un radier.

Les cinq corps des disparus ont été retrouvés suite à l'intervention de la Brigade des sapeurs-pompiers avec l'aide des populations riveraines à environ 2 km du radier. Le gouverneur s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et aux populations de la province du Ganzourgou et de la région du Plateau Central ».

Le message du Président du Faso

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition tragique, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2020, de Mme Evelyne Rose Kafando, préfet du département de Boudry, et de quatre de ses collaborateurs, de retour d'une mission de supervision des examens du CEP et du BEPC. En cette douloureuse circonstance, je voudrais saluer la mémoire de ces serviteurs de l'Etat, morts dans l'exercice de leurs fonctions, et présenter mes condoléances les plus attristées aux familles. La Nation burkinabè leur rend hommage et leur témoigne sa reconnaissance ».