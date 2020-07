Congo-Kinshasa: Réhabilitation des installations sportives en RDC - Amos Mbayo inspecte les travaux du Stade Tata Raphaël

Les travaux de réhabilitation des installations sportives du stade Tata Raphaël ont été inspectés jeudi 16 juillet 2020 par le Ministre des Sports et loisirs, M. Amos Mbayo Kitenge. Cette réhabilitation est une action du partenariat public-privé initié par un jeune entrepreneur congolais propriétaire du "Groupe Divo", Déo Kasongo.

Ces travaux qui avaient connu un arrêt pour plusieurs raisons notamment, à cause de la pandémie de Covid-19, sont maintenant estimés à 65 % d'exécution. Alors que cet espace est un site principal, qui va abriter l'organisation des 9ème Jeux de la Francophonie projetés en 2022. Ce qui justifie visiblement l'inspection du Ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo aux côtés du jeune entrepreneur et initiateur du projet de réhabilitation, Deo Kasongo.

A cette occasion, le patron du Groupe Divo a promis de tout faire pour que tout soit prêt au plus tard au mois de décembre 2020. Et, les travaux restants consistent à réhabiliter toutes les couches de ce stade mythique, en commençant par la pelouse aux vestiaires, en passant par les gradins et autres. Pour sauver ces installations sportives, le Groupe Divo a augmenté la soutenance de la structure menaçait l'effondrement de ce stade.

Dans le souci d'accompagner l'initiateur, le Ministre de tutelle a confirmé que le Gouvernement va bientôt lancer ses propres travaux dans ce même complexe dans le cadre des Jeux de la Francophonie. «Je suis satisfait des travaux qui s'effectuent ici. Nous allons ériger les villages pour les jeux de la francophonie ici, mais aussi les terrains d'entraînement, un endroit des festivités et une piscine», a-t-il expliqué.

Dans la foulée, Deo Kasongo n'avait pas manqué de remercier le gouvernement via le ministre des Sports et loisirs pour la confiance accordée à sa société pour la réhabilitation dudit stade. «Ce n'est pas facile de faire confiance à un jeune et de nous donner une grande responsabilité comme ça. C'est un signal pour toute la jeunesse congolaise », précise-t-il.

Et de poursuivre : "C'est un grand travail de rénover un stade pareil. Nous avons déjà fait 65 % des travaux, le plus dur est fait. Maintenant, on commence à entrer dans la partie esthétique. Je vous assure que quand on va finir, ça sera le lieu où les gens auront le plus envie de venir".

Il faut aussi noter que ce stade va être doté d'un restaurant moderne, des loges VIP, des tribunes et une loge presse, des fauteuils pour la tribune d'honneur, mais aussi un écran géant de 16m sur 9. Tous les divers se trouvent déjà à Kinshasa.