Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Jean-Pierre Lihau dépose une proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence

L'état d'urgence proclamé par le Président de la République depuis le 24 mars dernier prend fin le mardi 21 juillet 2020, a annoncé le porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Pour ce faire, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence prorogé déjà à 6 reprises a été déposée hier, jeudi 16 juillet 2020, par l'Honorable Jean-Pierre Lihau, élu de Bumba.

A l'en croire, il ne faudrait plus que le parlement puisse proroger de nouveau l'état d'urgence sanitaire. «Il ne faut pas qu'on proroge l'état d'urgence. Le Chef de l'Etat avait raison de le décréter mais au stade actuel nous devons nous protéger, protéger nos proches, car nous devons vivre avec la pandémie qui est devenue aujourd'hui un mode de vie », s'est-il confié à la presse.

En effet, dans sa proposition, l'ancien Directeur de cabinet de Minaku estime que le Gouvernement conformément à ses prérogatives, devrait prendre des mesures pour faire respecter strictement les mesures de sécurité sanitaire, jusqu'à la fin du coronavirus. « L'objectif est de permettre à notre pays de passer à une autre phase, notre pays doit aller de l'avant. La pandémie à coronavirus a fait bouger le monde et a ouvert deux fronts ; on s'est occupé du front sanitaire tout en oubliant le front économique et social.

Pour que la production soit relancée, il faut que l'état d'urgence soit levé, mais cela ne veut pas dire que le coronavirus n'existe plus, il existe réellement mais nous devons apprendre à vivre avec», précise Jean-Pierre Lihau. Pour lui, le plus important c'est de respecter les gestes barrières, de porter toujours les masques et de laver régulièrement les mains dans le strict respect des conditions d'hygiènes jusqu'à ce que la présente pandémie soit éradiquée définitivement.

Le Gouvernement congolais vient d'adopter le rapport de la commission ad hoc sur la levée de l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs autorités avaient pris part à cette réunion pour envisager la manière de lever l'état d'urgence sanitaire prorogé le 7 juillet dernier et dont l'expiration est prévue le 21 juillet prochain. Si pour le Gouvernement la décision de mettre fin à l'état d'urgence revient au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Lihau a, d'ores et déjà, déposé la proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence décrété depuis le 24 mars 2020.