Congo-Kinshasa: En assemblée générale extraordinaire et élective - DCMP vote ce samedi pour combler les postes vacants

C'est la fin du feuilleton Ayi Idambituo à la tête de la section football du Daring Club Motema Pembe. L'équipe des Immaculés se réunira en assemblée générale extraordinaire et élective, samedi, pour combler les postes vacants, tel que constaté lors de l'assemblée générale ordinaire de la fin saison, organisée le 25 juin dernier. Le Conseil d'Administration de l'équipe en a ainsi décidé au cours d'une réunion d'évaluation des prévisions budgétaires tenue lundi dernier à Kinshasa.

L'élection portera principalement sur le poste de président de la section football, poste qu'occupait Monsieur Ayi Idambituo, devenu malheureusement déserteur, apprend-on des sources proches de l'équipe. C'est depuis plus de six mois qu'Ayi Idambituo s'est retiré de la gestion de cette section pour des raisons qui lui sont propres. Tout dernièrement, il s'est livré à des accusations croisées contre les dirigeants de l'équipe, allégations que le Conseil d'Administration qualifie des propos calomnieux. C'est ainsi qu'au cours de cette réunion d'évaluation des prévisions budgétaires et la mise en place des collectes des fonds, il a été décidé de sa suspension pour une durée indéterminée. L'on parle du Colonel Eddy Mukuna qui serait pressenti président de la section football du DCMP. Il est, jusque-là, le seul candidat dans la course à ce poste.

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'Idambituo Ayi a dénoncé la mauvaise gestion de l'équipe par Vidiye Tshimanga, l'accusant d'avoir détourné plus d'1 million de dollars américains.

Pour lui, DCMP, qui a bénéficié de plusieurs apports avant le début de la saison passée notamment, la somme de 2 millions USD ainsi que la subvention de l'Etat congolais, ne devrait pas accumuler des arriérés des salaires de joueurs et des membres du staff technique. «Si aujourd'hui Otis Ngoma et autres membres de sa suite se plaignent et réclament leur arriérés, c'est parce que la gestion de Vidiye Tshimanga n'a pas été bonne », avait-t-il déclaré.

Toujours en rapport avec cette assemblée élective, Mme Claudine Bema a, pour sa part, postulé au poste de président de l'équipe de football junior.

Vidiye Tshipanda Tshimanga avec son équipe se sont donné l'objectif cette saison, de remporter le championnat national et disputer au moins les demi-finales de la Coupe de la confédération à laquelle le club prendra part.

C'est dans ce sens que le secrétaire général de l'équipe, José Mandjeku, déclare avoir trouvé une solution à l'amiable avec le joueur malien Ousmane Sangaré et sa réintégration au sein du club vert et blanc. Une déclaration qui fait suite à la menace Fifa, qui a requis une amende de 94.000 dollars américains assortie d'un intérêt de 5% de ce montant contre Daring, et l'interdiction de tout recrutement pendant trois ans.

EG