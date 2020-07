Congo-Kinshasa: Education - La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi octroie 100.000 cache-nez au Ministère de l'EPST

C'est une très bonne nouvelle dans la grande lutte contre la propagation de la pandémie meurtrière du coronavirus. Hier, Jeudi 16 Juillet 2020, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT), en partenariat avec la Société Airtel Congo, a remis un lot de 100.000 cache-nez lavables au Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, EPST. Ce geste ô combien encourageant, est une réponse à l'appel à la solidarité nationale lancé par le Chef de l'Etat pour combattre la COVID19.

Le Ministre de l'EPST, Willy Bakonga Wilima, qui a réceptionné ce don, a remercié sincèrement la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. «Ce geste est d'une symbolique indéniable tant l'éducation de nos enfants tient à cœur la mère de la nation que vous êtes», a déclaré Willy Bakonga. Ce don sera orienté vers les responsables des écoles, les enseignants et les élèves, en prévision de la reprise prochaine des cours. «Point n'est besoin de rappeler votre engagement d'améliorer l'accès à l'éducation de qualité. Je suis heureux que la Fondation ait répondu promptement à l'appel du gouvernement en disponibilisant cet important lot de cache-nez qui va contribuer significativement à la protection de nos enseignants et de nos enfants contre la COVID-19», a renchéri le Ministre d'Etat, Ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique (EPST).

Ces cache-nez à multiple utilisation ont été confectionnés par des femmes veuves, personnes vivant avec handicap, structures regroupant les épouses et filles des militaires, étudiantes de l'Institut Supérieur des arts et métiers (ISAM), du Centre Féminin Maman Mobutu et de l'institut Supérieur et technique d'arts et métiers (ISETAM). Une manière pour la fondation de la Première Dame de la République de contribuer à l'autonomisation des familles impactées par les conséquences économiques du coronavirus.

Dans cette même optique, la Première Dame de la République, Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a personnellement remis ce don au Ministre, a, dans sa brève allocution à cette occasion, exprimé la ferme volonté de la Fondation dont elle est la Présidente de poursuivre ses efforts aux côtés des autorités sanitaires de la République pour faire face à cette situation sanitaire préoccupante, avant de rappeler le respect des gestes barrières contre la COVID19.

Pour rappel, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et Airtel ont signé il y a peu un partenariat pour mener conjointement des actions de lutte contre cette maladie. Aujourd'hui, plus que jamais, cette union apporte d'ores et déjà ses fruits.