Congo-Kinshasa: Chancel Mbemba et FC Porto sacrés champion de la LigaNos au Portugal

« Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie, à chaque étape, chaque épreuve je m'appuie sur toi et ma foi en toi me permet de ne rien lâcher. Je suis vainqueur avec toi. Je remercie tout le peuple congolais pour son soutien et ses remarques, qui me poussent toujours à faire mieux. Je dédie cette médaille à tous les joueurs congolais et merci à tous les joueurs qui m'ont félicité personnellement. C'est le Congo qui gagne », a écrit chancel Mbemba sur sa page facebook pour exprimer sa joie, et ainsi remercié tout le monde. L'international congolais et son club, le FC Porto, ont été sacrés champions de la LigaNos, le championnat Portugais, mercredi, en battant Sporting CP 2-0, dans un match décisif, au stade du Dragon, à Porto.

Le Léopard de la RDC a été titularisé à la défense centrale aux côtés de Pépé. Le match comme il fallait s'y attendre, a démarré sous un rythme des combattants dans un stade presque vide, par manque de supporteurs, à cause de la pandémie de la maladie à coronavirus. A la mi-temps, les deux équipes se sont quittées par un score vierge (0-0). C'est au retour des vestiaires que Danilo Pereira (64ème) ouvrira le score pour Porto sur un corner. Très solide en défense avec un Chancel Mbemba au meilleur de son jour, le FC Porto tiendra bon jusqu'aux arrêts de jeu, quand Moussa Marega (90+3), marquera le wining-goal. Score finale deux buts à zéro, et le FC Porto est au paradis.

Une victoire qui permet à l'équipe de l'international congolais de creuser l'écart considérable avec 79 points en 32 matches. Son poursuivant direct, le Benfica Lisbone avec 71 points, ne le rattrapera plus à deux journées de la fin, quand bien même les deux équipes se rencontreront le 1er août prochain, pour la suite et fin du championnat.

Ainsi, les Bleu blanc du Portugal remportent leur 29ème titre de champion de la LigaNos. Pour rappel, sur les 32 matches livrés par Porto, Chancel Mbemba en a joué 25, dont 8 titularisations pour les 8 derniers matches. Il a marqué deux buts, et a fait une passe décisive. Il devient ainsi le premier joueur congolais à avoir gagné la LigaNos avec une forte impression.