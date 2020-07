Congo-Kinshasa: Actions contre Malonda et lois Minaku-Sakata - Moïse Katumbi promet d'accentuer la pression !

Examiner la situation politique actuelle en RDC. C'était l'objet de la réunion du Comité des Sages d'Ensemble pour la République, composé des chefs de partis initiateurs. Christophe Lutundula, Olivier Kamitatu, Christian Mwando, Salomon Kalonda, José Endundo et Dieudonné Bolengetenge saluent la décision sage et courageuse de leur Président, Moïse Katumbi, de reporter des manifestations à Lubumbashi en vue d'épargner des vies humaines. «La vie humaine est sacrée et n'a pas de prix», préviennent-ils. Ensemble pour la République porte, par ailleurs, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de sa farouche opposition à l'entérinement irrégulier de la désignation frauduleuse de sieur Ronsard Malonda à la tête de la CENI, de même qu'au dépôt de trois propositions des lois Minaku et Sakata.

«Ensemble pour la République condamne la répression injustifiée par le pouvoir de ces manifestations pacifiques et s'incline respectueusement devant la mémoire des victimes innocentes notamment les 6 dernières - parmi les membres de l'UDPS - dont les corps sans vie ont été repêchés à Lubumbashi», déclarent les signataires dudit communiqué.

L'un des quatre membres du présidium de Lamuka, le leader Moïse Katumbi, n'a pas pu prendre part à la marche pacifique que cette plateforme avait programmée sur toute l'étendue du territoire national en date du lundi 13 juillet en cours. La raison est simple : la décision «sage et courageuse» du Président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, visait à épargner des vies humaines au regard des tueries susmentionnées.

Le Comité des Sages de ce parti de l'opposition salue le courage du peuple congolais et le félicite de s'être levé comme un seul homme, par des marches pacifiques à travers tout le territoire national les 9 et 13 juillet, pour exiger l'annulation de la désignation de Ronsard Malonda et le retrait des trois lois décriées.

«L'autorité publique devra comprendre que c'est sa responsabilité d'assurer la sécurité des marcheurs, et qu'elle ne pourra pas recourir indéfiniment à la même méthode pour museler l'opposition et l'empêcher de manifester», a dénoncé le Comité des Sages d'Ensemble pour la République. Le message est clair.