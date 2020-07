Congo-Kinshasa: Levée imminente de l'état d'urgence

L'état d'urgence proclamé par le chef de l'Etat le 24 mars 2020, et prorogé successivement, prendra fin le 21 juillet prochain. Ce faisant, la République Démocratique du Congo se prépare à sa levée, conditionnée par la mise en place de certains préalables. La question a été débattue ce jeudi 16 juillet 2020 à l'immeuble du Gouvernement, au cours d'une séance de travail présidée par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, avec tous les membres du Comité Multisectoriel de riposte contre la COVID-19. L'enjeu pour le moment, est d'apprendre à vivre avec la pandémie de covid-19, tout en luttant contre sa propagation, et protéger ainsi les populations.

Jolino Makele, Ministre d'Etat en charge de la Communication et Médias, a annoncé dans son compte-rendu, que les propositions sur les modalités d'accompagnement proposées par la commission ad hoc ont été adoptées par les participants. Cependant, le Gouvernement devra s'en saisir, avant de les soumettre à l'approbation du Chef de l'Etat.

"Nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. La réunion a débouché à l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées et naturellement le Gouvernement, à travers le Conseil des Ministres, va s'en saisir, et le chef de l'Etat finira par dire ce qu'il entend par fin de l'Etat d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées", a précisé le porte-parole du Gouvernement.

Exceptionnellement pour cette réunion, outre les membres du Comité Multisectoriel de riposte à la COVID 19, composé des ministères de l'Intérieur, du Budget, des Finances, de la Santé, de la Défense Nationale et Anciens Combattants, mais aussi du Conseiller Spécial du Chef de l'Etat, du Secrétaire Général du Gouvernement, du Gouverneur de la ville- province de Kinshasa ainsi que du Secrétaire Technique du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de la COVID- 19, la réunion a été élargie aux ministères du Travail et Prévoyance sociale, de la Décentralisation, de la Communication et Médias, de l'Enseignement Primaire Secondaire et Technique, des Affaires Sociales, de l'Environnement et Développement Durable, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, de la Ministre Près le Premier Ministre, ainsi qu'aux services de sécurité, de la Police Nationale Congolaise et aux organisations patronales.