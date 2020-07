Angola: Le pays acquiert les laboratoires de dépistage du COVID-19

Luanda — Six mille tests quotidiens du Covid-19 seront effectués au cours des prochains mois, grâce à la construction et à l'assemblage de cinq laboratoires dans les provinces de Luanda, Uíge, Lunda Norte et Huambo.

A cet effet, un accord a été signé jeudi entre les ministères de la Santé de l'Angola (MINSA) et la Chine.

Le projet, budgétisé à six millions de dollars, est de la responsabilité de la société chinoise BGI, qui, dans un délai de 20 jours, devrait construire et monter deux dans la province de Luanda, un à Uíge, Lunda Norte et Huambo.

Les laboratoires auront la capacité de tester un millier d'échantillons par jour, non seulement pour le RTPCR mais aussi d'analyser un millier d'échantillons pour des tests sérologiques.