Cote d'Ivoire: Maisons construites sur les voies d'eau - La ministre Anne Ouloto exprime des inquiétudes au projet de démolition

Face aux entreprises en charge de l'assainissement le mardi 7 juillet 2020 dans la salle de conférence du Projet du bassin versant du gourou dans la commune de Cocody, Anne Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a exprimé ses inquiétudes sur le projet de destruction des maisons construites sur les passages d'eau.

À cette séance de travail, Anne Ouloto a souhaité avoir de ses collaborateurs des éclairages sur les documents qui autorisent les habitants des sites incriminés (quartier Alabra) lors des inondations. «Je ne serai pas à l'aise qu'on me dise qu'ils ont un permis. S'il ont un permis, cela voudrait dire que je suis comptable parce que j'ai envoyé des gens représenter le ministère au guichet unique qui ne font pas leur travail. Donc qu'ils croisent bien les doigts et revenir me dire que ces bâtiments ont été construits sans autorisation. Et ça, ça va sauver tout le monde. Ce serait vraiment dramatique qu'on nous dise que ces personnes ont construit avec les autorisations. Sur ce site, on attend donc les réponses de nos représentants au guichet unique pour savoir si oui ou non ces maisons ont été construites avec autorisation» a indiqué la ministre.

Avant la mise en œuvre des recommandations du chef de l'État autorisant la démolition des maisons bâties sur des espaces non réglementaires, la ministre a préconisé un dialogue direct sans langue de bois avec ces populations.

«Il est bon de leur donner l'information, tout en étant à leur écoute. Il est bon également d'avoir avec ces populations un discours de vérité à l'issue de nos différents échanges, et lorsque nous nous serons accordés sur les délais et sur les initiatives à mener, ensemble nous retournerons vers nos concitoyens pour leur donner les informations, mais également pour obtenir d'elles leur adhésion. Il faut que nous soyons tous, de part et d'autre toutes les parties prenantes engagées au même niveau, de telle sorte que toutes vos initiatives soient exécutées de bout en bout et acceptées des populations. Je crois que nous sommes aujourd'hui face à une situation où chacune et chacun attend du ministère de l'assainissement des actions fortes. Il faut qu'on puisse dire des choses à ces populations. Elles-mêmes en ont marre, elles veulent en finir et sont prêtes à assumer toutes les conséquences des actes qui ont été posés».

Dans le cadre de cette opération, elle a fait savoir qu'elle travaillera en étroite collaboration avec les ministères techniques concernés par la problématique. Et a réaffirmé l'engagement de l'État à trouver une solution durable à cette équation.

Nous allons après les diligences qui ont été arrêtées de commun accord aujourd'hui, avoir dans les jours à venir d'importantes rencontres avec les ministères concernés avec qui nous allons affiner nos approches, finaliser les initiatives que nous aurons à prendre. Le gouvernement continuera de travailler pour que les années prochaines soient meilleures».